Tavagnacco, arriva Elisa Mariani

Prosegue il mercato gialloblù. Dopo l’acquisto di Nicol Gianesin dalla primavera della Juventus che ha segnato al suo esordio, è in arrivo in Friuli Elisa Mariani dall’Inter con la stessa formula. La giovane classe 2003 è un ulteriore innesto della politica della linea verde del Tavagnacco, inaugurata già a inizio anno. Si andrà ad aggregare a Tuttino e compagne e si contenderà il posto in mezzo al campo. Elisa, infatti, è una centrocampista ambidestra, sa calciare con entrambi i piedi. Ha già dimostrato padronanza nella gestione del pallone, in fase di interdizione e nella ricerca della porta avversaria, tutte capacità che potrà affinare in gialloblù. Anche il suo dinamismo potrà tornare utile alla squadra di Chiara Orlando.

“Un acquisto importante -le parole del vicepresidente Domenico Bonanni- siamo contenti di avere con noi Elisa. E’ stata colta una opportunità grazie alla collaborazione con l’Inter. E’ motivo di soddisfazione che la ragazza abbia scelto noi per completare il suo processo di maturazione. Saprà farsi valere”. Mariani dovrebbe essere disponibile già per la sfida alla Como Riozzese di questa domenica.