Tavagnacco, arriva Nicole Gianesin

Alla ricerca di giovani gol. Il Tavagnacco cerca di aumentare il potenziale offensivo a disposizione di mister Chiara Orlando con l'arrivo di Nicole Gianesin. La giovane attaccante militava nella Juventus Primavera e giunge in Friuli con la formula del prestito. Indosserà la maglia numero 19 e sarà a disposizione già dalla gara di domenica prossima contro la Roma Calcio Femminile. Classe 2002, Nicole ritroverà Beretta, Puglisi e Devoto con cui è stata compagna di squadra già a Torino. Si tratta di una opportunità per la società gialloblù di aumentare le armi davanti in un periodo di pandemia.

A campionato Primavera fermo, le società con organici importanti sacrificano i possibili risultati se il campionato dovesse ripartire e preferiscono far giocare le migliori calciatrici in campionati competitivi come la serie B.

E' con questo ragionamento che Nicole arriva a Tavagnacco carica di entusiasmo e con la possibilità di acquisire esperienza. Soddisfatto il vicepresidente gialloblù Domenico Bonanni. "Siamo felici di avere con noi una ragazza promettente e di consolidare la collaborazione con la Juventus. A lei spetterà il compito di giocarsi il posto in squadra. Ben arrivata".