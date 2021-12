Tavagnacco bello e concreto: Ravenna battuta 2-0

Bello prima e concreto dopo. In una delle migliori versioni della stagione, il Tavagnacco torna al successo (2-0 al Ravenna). Lo fa in modo convincente con le firme di Milan e Zuliani e con una prestazione del collettivo da applausi. Grande approccio alla gara, le gialloblù hanno l’iniziativa in mano fin dalle prime battute; in 4 minuti un colpo di testa di Ferin e un tiro alto di Toomey dimostrano che le friulane sono in palla.

Davanti, però, si trovano la difesa romagnola che non ha subito gol nelle ultime tre partite e che regge fino al minuto 25. Sugli sviluppi di un corner battuto da Caneo, sul secondo palo Tuttino scodella nuovamente il pallone in area dove Milan è abile con una girata di sinistro a insaccare sul primo palo l’1-0. Continua a macinare gioco la formazione di Rossi e nove minuti più tardi trova il raddoppio. In posizione di ala destra Ferin si libera di due avversarie e crossa al centro per l’inserimento puntuale di Zuliani che appoggia in rete il suo primo gol stagionale: 2-0. La gara per la formazione friulana sembra in discesa, ma Caneo, già ammonita, riceve un secondo giallo per proteste. La decisione dell’arbitro Selvatici lascia perplesse le padroni di casa. Prima del fischio finale del primo tempo, a rendersi pericoloso è il Ravenna con un calcio di punizione da lontano di Barbaresi che centra la traversa.

Nella ripresa il Tavagnacco non rinuncia alla fase offensiva nonostante l’inferiorità numerica e va vicino alla terza rete. Al 6’ Ferin in contropiede col sinistro coglie la traversa; sulla respinta del legno, la numero 17 calcia a lato sulla sponda di Milan. Quest’ultima negli spazi riesce a creare apprensione alla retroguardia romagnola e al 9’ con una botta di destro impegna Serafino che si rifugia in angolo. Dalla bandierina ecco il traversone di Tuttino che trova lo stacco di testa di Rossi: altra traversa. Il Tavagnacco si difende molto bene, con ordine, senza concedere nulla alle avversarie a parte un tiro di Distefano alla mezz’ora respinto da Beretta. Una bella chiusura di 2021 per le ragazze gialloblù che dopo la sosta, il prossimo 9 gennaio se la vedranno contro il Chievo Verona.

TAVAGNACCO-RAVENNA 2-0

TAVAGNACCO. Beretta, Toomey, Rossi, Martinelli, Donda, Caneo, Tuttino, Milan (31’ st Abouziane), Zuliani (25’ st Grosso), Kongouli (44’ st Stella), Ferin (31’ st Devoto). Allenatore: Rossi.

A disposizione: Girardi, Sciberras, Veritti, Gianesin, Pinatti.

RAVENNA. Serafino, Capucci, Giovagnoli, Greppi, Raggi (25’ st Burbassi), Morucci, Ligi, Benedetti, Poli (8’ st Cimatti), Distefano (42’ st Giachetto), Barbaresi. Allenatore; Ricci.

A disposizione: Vicenzi, Tanzini, Boldrini, Crespi.

Marcatori: 25’ Milan, 34’ Zuliani.

Arbitro: Selvatici (sezione Rovigo).

Note: Ammonite: Rossi e Ligi. Espulsi: Caneo. Recupero: 3’ e 5’.