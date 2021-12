Tavagnacco, bilancio positivo per la prima parte di stagione

Quarto posto con 19 punti. Questo recita la classifica per il Tavagnacco in chiusura di 2021. Il bilancio in casa friulana è positivo nell’attesa di una seconda parte di campionato che si preannuncia equilibrata e interessante. Le gialloblù sono partite dall’1-1 casalingo contro il Cesena nel mese di settembre e da lì sono cresciute anche se i margini di miglioramento sono ancora molti. Le vittorie larghe contro Palermo (5-0) e Pro Sesto (0-4) sono state convincenti, ma è in occasione dei successi interni contro Brescia (2-1) e Ravenna (2-0) che le ragazze hanno tirato fuori il meglio di sè fornendo una grande prestazione sotto tutti i punti di vista. Da mettere nella lista delle belle uscite anche il pari casalingo per 0-0 contro la capolista Como.

Un voto a questa prima parte di percorso? Il tecnico Marco Rossi dice 8 e spiega: “Le calciatrici sono state brave, unite e sul pezzo, tranne gli ultimi minuti della gara di Sassari dove abbiamo subito una rimonta evitabile e nel primo tempo della sconfitta di Cittadella. Possiamo crescere soprattutto nell’aspetto tecnico-tattico dato che, a parte qualche elemento, siamo una squadra giovane”. E dove si può arrivare? “Non abbiamo l’obbligo di vincere, però ci piacerebbe restare a lottare nelle zone di vertice”.

La sensazione di essere sulla strada giusta è ribadita anche da chi scende sul terreno di gioco come il capitano Alessia Tuttino. “Siamo in linea con le aspettative di inizio anno. Ai nastri di partenza volevamo stabilizzarci nelle zone alte della classifica prima della sosta natalizia. Ci siamo riuscite. Ora non resta che ricaricare le pile e tuffarci nel girone di ritorno”. Guardandosi indietro, la numero 8 gialloblù nutre del “rammarico per aver perso qualche punto contro avversari che si trovano indietro, ma c’è allo stesso tempo la consapevolezza che ce la possiamo giocare alla pari contro chiunque”.

Calciatrici, staff tecnico e società augurano a tutti i tifosi un felice e sereno Natale con l’auspicio di ripartire la prossima stagione sulla strada tracciata.