Tavagnacco cerca la prima vittoria con l’Empoli

Il Tavagnacco ospita l’Empoli e va a caccia della prima vittoria in questo Campionato. Si torna in campo sabato 2 novembre alle 14.30 al Comunale di via Tolmezzo (arbitra l’incontro Frosi di Treviglio). Per le friulane sarà una sfida particolarmente importante, che arriva dopo due sconfitte consecutive contro le big Fiorentina e Milan. Le ragazze di mister Luca Lugnan hanno voglia di riscattarsi regalando una soddisfazione al proprio pubblico. Tra le novità di questa quinta giornata della serie A, c'è l’accordo stretto tra Figc e Timvision che prevede la messa in onda, ogni weekend, di 5 partite in diretta e una (quella che manderà in onda Sky) in differita.

"Sappiamo tutto qual è l’importanza della gara, trattandosi di uno scontro diretto per la salvezza – afferma mister Lignan -. Per noi è vitale conquistare i 3 punti e migliorare una classifica che in questo momento di penalizza parecchio". Il Tavagnacco è fermo a quota 2 punti, grazie ai pareggi contro Orobica e Pink Bari, mentre l’Empoli è a quota 3 punti.

"Affrontiamo una squadra che lotterà su ogni pallone, quindi – aggiunge l’allenatore gialloblu – dovremo essere brave a entrare in campo con la giusta determinazione e con umiltà, senza pensare alle buone prestazioni contro Fiorentina e Milan".

Lugnan chiede alle sue ragazze carattere e personalità per dare una svolta alla stagione, fatta, fino a oggi, di prestazioni convincenti ma di pochi punti conquistati. "Non faremo barricate ma ci giocheremo la nostra partita cercando di sfruttare al meglio le azioni da gol che riusciremo a costruire. Ci aspettiamo un contributo importante dalle nostre tre attaccanti Ferin, Polli e Kongouli", chiude Lugnan.

Per il Tavagnacco non sarà disponibile la squalificata Federica Veritti.

Le altre partite della giornata: Juventus-Hellas Verona (sabato 12.30), Orobica Bergamo-Fiorentia San Gimignano, Fiorentina Women-AC Milan, Pink Bari-Inter, AS Roma-Sassuolo (domenica 12.30).