Tavagnacco contro la Riozzese, serve la gara perfetta

Una trasferta difficile quella che il Tavagnacco si appresta ad affrontare in questo fine settimana. Le gialloblù andranno ad affrontare la capolista Riozzese nella sua tana. Si giocherà domani alle 14.30 a Ponte Lambro in provincia di Como. Le ragazze sono partite già oggi alle 13 per la Lombardia. E’ una delle gare più delicate della stagione, ma non si può darle un peso eccessivo come sottolinea l’allenatrice friulana Chiara Orlando.

“La sfida di domani vale tre punti come tutte le altre; l’abbiamo preparata come ogni match. La partita più importante è sempre quella successiva. I nostri avversari stanno bene, sono una squadra attrezzata”. Le fa eco il direttore tecnico Andrea Tosolini: “Sarà l’occasione di vedere a che punto siamo del nostro percorso di crescita, queste sono le gare che è bello giocare e al di là del risultato, sono curioso di vedere la prestazione”.

Costruita per disputare un campionato da protagonista, la Riozzese è in testa alla graduatoria della serie B con 20 punti. Un 4-4-2 ordinato quello dei lombardi che concede poco agli avversari ed è abile a punirli concretizzando le opportunità da rete. Al Tavagnacco servirà la partita perfetta per uscire con un buon risultato, le ragazze proveranno a confermare i progressi mostrati contro Perugia.

Per domenica out Golob e Martinuzzi; non sono al meglio fisicamente Abouziane, Toomey e Caneo, ma dovrebbero essere a disposizione. Dovrebbero partire dalla panchina le due nuove arrivate Nicol Gianesin (dalla Primavera della Juventus) ed Elisa Mariani (da quella dell’Inter). La speranza è di chiudere al meglio un 2020 che ha visto la retrocessione della squadra a tavolino, ma che ha testimoniato la voglia di ripartire con un progetto nuovo nel segno della gioventù.