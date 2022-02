Tavagnacco, decise le date dei recuperi

Palermo-Tavagnacco si giocherà mercoledì 2 marzo alle 14. La partita, inizialmente in programma per domenica 20 febbraio, è stata spostata a causa degli impegni con le rispettive nazionali di Beretta (Italia Under 19), Sciberras (Malta) e Kongouli (Grecia). Le gialloblù si recheranno in Sicilia a metà settimana tra la gara casalinga del 27 febbraio contro la Pro Sesto e la trasferta del 6 marzo in casa del Cortefranca. Saranno sette giorni delicati con tre sfide ravvicinate.

Per quanto riguarda il recupero degli incontri che non si sono disputati nel mese di gennaio, la trasferta di Verona contro il Chievo è stata fissata per domenica 13 marzo mentre sabato 16 aprile, alla vigilia di Pasqua, le ragazze di Rossi in casa si troveranno di fronte il San Marino. La trasferta contro il Cesena, valida per la prima giornata del girone di ritorno, è in programma per domenica 1 maggio.

Nel frattempo le calciatrici stanno continuando ad allenarsi ad Adegliacco sotto gli ordini dello staff tecnico. Difficile mantenere la forma fisica senza impegni ufficiali. Le friulane hanno disputato l’ultima gara del 2021 lo scorso 12 dicembre contro il Ravenna.

A gennaio è arrivato lo stop al campionato imposto dalla Figc dato l’altissimo numero di contagi Covid nei gruppi squadra. Si è ritornati a battagliare lo scorso 6 febbraio contro la Roma quindi ora altre due settimane senza partite prima di trovarsi davanti la delicata sfida casalinga contro la Pro Sesto nell’ultimo weekend di questo mese. Un calendario che non agevola la condizione fisica e mentale delle giocatrici che però nell’ultima esibizione contro le giallorosse hanno dimostrato di essere sul pezzo, seppur in mezzo ad assenze e difficoltà.