Tavagnacco esonera mister Lugnan

Luca Lugnan non è più l’allenatore dell’Upc Tavagnacco. La società ha deciso interrompere il rapporto con il mister dopo la sconfitta interna contro il Milan. In questa stagione, sulla panchina gialloblu, ha collezionato due vittorie, tre pareggi e dieci sconfitte.

La squadra è stata affidata all’allenatore della Primavera Chiara Orlando, che sarà coadiuvata dall’allenatore in seconda della prima squadra, Gianni Iacuzzi. Lunedì pomeriggio dirigeranno il primo allenamento in vista della partita di sabato contro l’Empoli.

La società gialloblu ringrazia mister Lugnan per il lavoro svolto in questi mesi augurandogli il meglio per il proseguo della sua carriera da allenatore.