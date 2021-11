Tavagnacco mercoledì sul campo della Roma

Il tempo per la soddisfazione, la gioia e i sorrisi è già finito. Si torna subito in campo contro la Roma per recuperare la seconda giornata di campionato.

E’ un peccato che il Tavagnacco non abbia la possibilità di godersi maggiormente una vittoria così bella come quella ottenuta contro il Brescia. Un successo per 2-1 al termine di una gara combattuta, nervosa in cui il gol di Ferin all’86’ è stato il giusto premio per il grande lavoro fatto dalle ragazze. Dopo un primo tempo un po’ timido, nella ripresa tutte le calciatrici hanno tirato fuori la “garra”. Il gruppo ha dimostrato di avere valori umani oltre che tecnici. Sacrificio, volontà e dedizione sono state le armi con cui le gialloblù hanno vinto la partita. Quando si affronta una sfida con una abnegazione del genere spesso si riesce a sopperire anche a qualche errore tecnico.

Precedenti. Mercoledì alle 14.30 le friulane sfideranno le giallorosse, fresche di successo sulla capolista Pink Bari per 3-1. Una ulteriore dimostrazione che questo campionato è imprevedibile e che le sorprese sono dietro l’angolo. Già nella passata stagione, a marzo, il Tavagnacco contro le capitoline incappò in una sconfitta che diede il là a un periodo complicato. Un ricordo da tenere presente nella speranza che l’esito finale questa volta sia analogo a quello del girone di ritorno dello scorso anno quando in Friuli una rete di Abouziane decise la sfida.

Vietato abbassare la guardia; ne è consapevole anche Gaia Milan. “A Roma sarà una sfida impegnativa. Tuttavia, se giochiamo come siamo in grado di fare, possiamo ottenere punti”. La numero 20 gialloblù contro le rondinelle ha trovato il primo gol stagionale saltando Galbiati nell’uno contro uno e centrando l’angolino con un piatto destro preciso. “E’ stata una bella soddisfazione, sono contenta perché è stata una rete importante per la squadra, la gara era piuttosto bloccata. Ci tengo a sottolineare il merito di Tuttino che ha puntato la difesa avversaria e mi ha messo una palla perfetta, con i tempi giusti”. Gaia ha ritrovato la forma e il ritmo partita dopo un inizio di stagione difficile. “L’obiettivo è proseguire con questo spirito, già a cominciare da domani dovremo confermarci, mantenendo lo stesso atteggiamento del secondo tempo di domenica scorsa”.