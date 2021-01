Tavagnacco, recupero del match contro il Cesena

Si dovrà ripartire da dove si era terminato il 2020. Dallo spirito dimostrato in casa della Riozzese, da quella vittoria che ha dimostrato che il Tavagnacco nella sfida secca può giocarsela contro tutte le avversarie di questa categoria. E’ già tempo di tornare in campo per recuperare la gara contro il Cesena che non si era potuta disputare lo scorso 8 novembre a causa dell’arrivo del Covid-19 in casa gialloblù. In quella occasione si era optato per il rinvio dopo che due calciatrici erano risultate positive al tampone. Invece i test di ieri in casa friulana hanno dato tutti esito negativo.

Via libera quindi alla disputa sul terreno di gioco di uno spareggio per l’alta classifica. Le romagnole hanno disputato due partite in più del Tavagnacco e si trovano appena due punti sotto in una classifica cortissima. Le ragazze di Chiara Orlando sono terze a pari merito con la Lazio e proprio come i biancocelesti, hanno due gare giocate in meno. Domani sarà una grossa occasione per salire in cima, ma non sarà facile dato che arriverà in Friuli una delle difese meno battute di questo campionato. Serviranno delle conferme sulla concretezza sottoporta proprio come accaduto in Lombardia due settimane fa oltre alla solidità difensiva che ha contraddistinto questa prima parte di stagione del Tavagnacco.

L’allenatrice Chiara Orlando invita a guardare di settimana in settimana. “La partita più importante è sempre quella che si sta per giocare, le ragazze stanno bene, questa parte della stagione sarà fondamentale. La nostra arma in più è il gruppo”. Si cercherà di mantenere inviolata la propria porta con o senza Federica Veritti. Nell’ultimo allenamento la numero 5 ha accusato un affaticamento muscolare che l’ha messa in dubbio per la sfida di domenica. Non dovesse farcela, i gialloblù perderebbero un centrale di difesa di sicura affidabilità e con ogni probabilità sarebbe Dieude la sostituta naturale in coppia con Martinelli.

Sempre indisponibile Martinuzzi a causa dei problemi al menisco. La ragazza si è operata, ha tolto i punti e la settimana prossima ricomincerà a correre. Così come riprenderà la corsa l’intera squadra per provare a cominciare con un risultato positivo questo 2021. Un anno nuovo che proseguirà tre giorni dopo con un altro recupero, mercoledì 6 gennaio alle 14.30 a Cittadella. Ma come dice la mister, si pensa a una gara alla volta.