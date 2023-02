Tavagnacco resiste quasi un tempo, poi cede alla Lazio

La sconfitta, soprattutto se la decima consecutiva, non può rappresentare una bella notizia. Eppure, il Tavagnacco per quasi un tempo tiene botta, regge l’urto della prima in classifica. In più gare (Arezzo, Napoli, Brescia) dopo il primo quarto d’ora il risultato era già indirizzato a favore degli avversari, ieri questo non è accaduto. A complicare i piani di mister Campi, però, ci si è messa anche la sfortuna. Tra il quarto d’ora e il 36’ il tecnico gialloblù perde per infortunio Diaz Ferrer e Andreoli; la prima per un fastidio alla coscia e la seconda per problemi alla caviglia.

La Lazio nella prima parte di match si fa pericolosa con le conclusioni di Fulhendorff e di Toniolo, ma le gialloblù contengono bene e con ordine. Dopo aver spaventato le capitoline con un tiro di Andreoli a lato e un calcio di punizione di Albertini che Guidi allunga in corner, Chatzinikolau in versione assistman pesca prima Fulhendorff (42’) che a tu per tu con Marchetti non sbaglia e poi Colombo che di esterno destro centra l’angolino per il raddoppio (46’). Si poteva difendere meglio? Probabilmente sì, ma va dato atto alle avversarie di aver trovato due belle combinazioni in velocità per andare al riposo avanti di due reti.

A inizio ripresa un errore in fase di disimpegno di Marchetti permette a Moraca di provare il pallonetto; la soluzione è vincente e chiude definitivamente la partita. Poco dopo la numero 92 va vicina alla doppietta con un sinistro che termina fuori. Passata l’ora di gioco Jansen ci prova dalla lunga distanza, Marchetti si rifugia in corner. La sfida scorre via senza particolari emozioni. Tra due settimane in Friuli arriverà il Cittadella.

LAZIO-TAVAGNACCO 3-0

LAZIO. Guidi, Eriksen, Kakampouki, Chatzinikolau (17’ st Jansen), Fuhlendorff, Toniolo (36’ st Giuliano), Colombo, Pitaccio, Varriale (36’ st Groff), Condon (17’ st Carosi), Moraca (26’ st Proietti). Allenatore: Catini. A disposizione: Natalucci, Palombi, Falloni, Vecchione.

TAVAGNACCO. Marchetti, Rosolen (35’ st Moroso), G. Novelli (35’ st Maroni), Gregoriou, Magni, Taleb, Albertini (35’ st Ridolfi), Demaio, Morleo, Diaz Ferrer (14’ pt De Matteis), Andreoli (36’ pt Licco). Allenatore: Campi. A disposizione: Girardi, Dieude, Castro Garcia, Illina.

Marcatori: 42’ Fuhlendorff, 46’ Colombo, nella ripresa 5’ Moraca.

Arbitro: Criscuolo (sezione Torre Annunziata).

Note: Ammonite: Condor. Recupero: 3’ e 5’.