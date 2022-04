Tavagnacco, sabato c'è il San Marino

Sarà una vigilia di Pasqua impegnativa per il Tavagnacco che sabato alle 15 affronterà il San Marino. Si recupera la tredicesima giornata del campionato; a gennaio tutto venne fermato e rinviato causa Covid-19. La formazione avversaria si trova al quinto posto in classifica a 32 punti.

Una squadra imprevedibile, in grado di giocarsela alla pari contro le big di questa serie B. Lo ha dimostrato lo scorso weekend battendo 2-0 il Cortefranca, ma anche pareggiando 1-1 col Brescia e andando a fare quattro reti in casa del Como. Mister Rossi ne è consapevole e avverte le sue calciatrici: "San Marino sta vivendo un buon momento, dovremo stare attenti, hanno un grande potenziale e sono stati costruiti per lottare per obiettivi importanti".

Le gialloblù cercheranno di confermare i progressi visti nelle recenti uscite. Nelle ultime due sfide casalinghe, le ragazze hanno sfoderato due belle prestazioni condite anche da due vittorie sempre per 2-0 sulla Pink Bari e contro Sassari Torres. Le friulane potranno contare sul buon momento che sta attraversando Sofia Kongouli.

La numero 33 rischierà di accusare le fatiche degli impegni con la Grecia, ma tornerà con il morale alto in virtù dei tre gol segnati nei due match contro l’Estonia. Kongouli ha fatto centro anche nelle ultime due gare casalinghe del Tavagnacco e tenterà di aumentare il bottino personale contro San Marino. "Sofia è costante, si allena molto bene e in gara si sa gestire – sottolinea il tecnico Rossi -. Siamo soddisfatti di quello che ci sta dando e la speranza è che possa arrivare in doppia cifra, se lo meriterebbe".