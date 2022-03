Tavagnacco si ferma sull'1-0 a Palermo

È amara la trasferta siciliana per il Tavagnacco. A Palermo arriva la seconda sconfitta consecutiva, sempre per 1-0. La squadra gialloblù per la terza gara di fila non trova il gol (0-0 contro la Roma a inizio febbraio e 0-1 contro la Pro Sesto tre giorni fa). Le friulane restano settime in classifica a quota 20 punti. I due ko contro formazioni che lottano per la salvezza rappresentano campanelli d’allarme e costringono il gruppo a orientarsi su un tipo di campionato diverso rispetto alle aspettative iniziali.

Rispetto alle uscite precedenti, mister Rossi, per sopperire alle parecchie assenze nel reparto arretrato, abbassa Abouziane nel ruolo di terzino e opta per la carta Milan dal primo minuto. Al 9’ proprio Gaia sfugge alla difesa siciliana e, dopo un dai e vai con Devoto, calcia di destro e coglie il palo. Al quarto d’ora la stessa Devoto nel tentativo di tenere in gioco un pallone si fa male ed è costretta a dare forfait, al suo posto entra Roder. Un inizio decisamente sfortunato per le gialloblù che hanno il demerito di farsi trovare scoperte al minuto 23. Ripartenza rosanero con Lazara che serve coi tempi giusti in profondità Dragotto che col destro pesca l’angolino e fa 1-0. Il Tavagnacco subisce il contraccolpo psicologico e fatica molto in fase di costruzione commettendo troppi errori tecnici.

Nella ripresa le ospiti avrebbero subito l’occasione per pareggiare all’8’ quando Kongouli trova il corridoio giusto per Ferin che decide di anticipare la conclusione con il destro invece di guadagnare ancora metri; para Pipitone. Qualche minuto più tardi, un’azione analoga libera Roder che di pallonetto segna, ma il guardalinee ravvisa fuorigioco e alza la bandierina. Sulle palle inattive il Tavagnacco crea grattacapi alle padrone di casa. Poco dopo la mezz’ora, una respinta della retroguardia siciliana su azione di calcio d’angolo è raccolta da Zuliani che calcia potente e trova un gran riflesso di Pipitone. Nei minuti di recupero, sempre sugli sviluppi di un corner, il tiro di Abouziane sfiora il secondo palo e un pareggio che non avrebbe cambiato molto la classifica, ma avrebbe reso meno amara la trasferta siciliana.

PALERMO-TAVAGNACCO 1-0

PALERMO. Pipitone, Barraza, Zito, Piro (18’ st Cusma Piccione), Dragotto (42’ st Tarantino) I. Viscuso, Impellitteri (18’ st Minciullo), S. Viscuso, Collova, Licari (10’ st La Mattina), Lazzara. Allenatrice: Buttaccio. A disposizione: Sorce, Intravaia, Talluto.

TAVAGNACCO. Beretta, Milan (44’ st Pinatti), Rossi, Sciberras, Donda (36’ st Cetrangolo), Caneo, Zuliani, Devoto (16’ pt Roder), Kongouli, Abouziane, Ferin. Allenatore: Rossi. A disposizione: Girardi, Moroso, Castro Garcia.

Marcatori: 23’ Dragotto.

Arbitro: Pica (sezione Roma)

Note: Ammonite: Zuliani Recupero: 4’ e 5’.