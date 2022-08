Tavagnacco, stagione al via il 18 settembre

Nel fine settimana è uscito il calendario della nuova serie B femminile che vedrà affrontarsi sedici squadre. L’esordio del Tavagnacco sarà in terra ligure, il 18 settembre contro il Genoa.

Una settimana più tardi ecco la prima partita tra le mura amiche quando arriverà la Lazio, una delle big di questa stagione. Le ragazze si troveranno di fronte il Cittadella delle ex Ferin e Kongouli al terzo turno in terra veneta, prima di affrontare il Chievo, mentre Federica Veritti giungerà in Friuli con la maglia della Sassari Torres alla quinta giornata. L’ultima gara dell’anno solare 2022 cadrà il 18 dicembre con il campionato che riprenderà il 15 gennaio 2023.

Novità. Sono molte in questo torneo oltre alla già citata Genoa. Il 30 ottobre per mister Recenti è in programma la tappa in Puglia contro la neopromossa Apulia Trani. Sette giorni più tardi a Tavagnacco arriveranno le calciatrici del Trento. La società gialloblù avrà già tratto parecchie indicazioni sul tipo di campionato che farà la squadra quando la Ternana sarà ospite di Donda e compagne il 27 novembre. Un altro team che si affaccia alla Serie B è l’Arezzo che le friulane incontreranno in Toscana il 12 dicembre.

Finale tosto. Quello del Tavagnacco, per come si prospetta sulla carta, è un calendario molto complicato. Le ultime quattro gare di maggio 2023 (da domenica 7 a domenica 28) rappresentano un finale tosto. Hellas Verona, Brescia, Cesena e Napoli. Si tratta di un poker durissimo. Sono avversarie che, con ogni probabilità, a fine stagione si giocheranno un obiettivo importante. Per le ragazze sarà difficile fare loro uno sgambetto. Sarà quindi importante fare punti fin da subito e mettersi in acqua tranquille senza avere la necessità di dover rincorrere l’obiettivo salvezza.