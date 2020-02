Tavagnacco vince il ricorso, tolta la penalizzazione

Buone notizie per il Tavagnacco. Le gialloblu, infatti, hanno vinto il ricorso presentato per la penalizzazione di un punto rimediata dopo il match interno del 1 febbraio contro la Fiorentina. La decisione era legata all’assenza dell’ambulanza in occasione dell’anticipo, giocato al Comunale alle 12.

La Corte sportiva della Figc ha parzialmente accolto il reclamo delle friulane e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nella sola perdita della gara con il punteggio di 0-3, annullando la penalizzazione in classifica e l’ammenda di 5mila euro.