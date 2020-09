Tavagnacco vince in extremis con il Pontedera

E’ il 42’ della ripresa quando Caterina Ferin firma la vittoria del Tavagnacco all’esordio casalingo contro Pontedera. Le sensazioni alla vigilia dell’allenatrice Chiara Orlando sono state confermate dal campo: è stata una gara molto complicata.

Pontedera, dopo il pesante ko contro la Lazio, ha dimostrato voglia di riscatto e di non essere una squadra da sottovalutare. L’avvio del Tavagnacco è apparso contratto e le toscane ne hanno approfittato. Già al 2’ le ragazze di Ulivieri mostrano la voglia di mettersi alle spalle la sconfitta dell’esordio. D’Alessandro si invola verso la porta, brava Beatrice Berretta in uscita bassa a chiudere ogni spiraglio. L’estremo difensore del Tavagnacco due minuti più tardi blocca un calcio di punizione di Del Prete da posizione pericolosa. E’ il preludio al vantaggio degli ospiti al minuto 13. La difesa gialloblù è troppo alta e su un lancio di Dantoni, Sandy Iannella con un pallonetto firma il vantaggio toscano.

La reazione del Tavagnacco tarda ad arrivare. Al 19’ un calcio di punizione di Alessia Tuttino impegna il portiere avversario Rizzato che si rifugia in calcio d’angolo. A quel punto le ragazze di Chiara Orlando ci provano con conclusioni da fuori area: la prima al 26’ con Flavia Devoto respinta e la seconda con Toomey, ma Rizzato blocca. Al 28’ Pontedera prova a raddoppiare con uno schema su calcio di punizione, ma la mira di Maffei è imprecisa. Il Tavagnacco spreca due occasioni da rete; al 30’ Caneo conclude di destro sopra la traversa e al 37’ Kato spreca da posizione favorevole. Allo scadere del primo tempo, le gialloblù trovano il pareggio. Traversone di Milan dalla destra e Zineb Abouziane deve solo appoggiare con il petto per siglare l’1-1 con cui si va all’intervallo.

Il secondo tempo comincia con le gialloblù subito in avanti, ma la conclusione di Kato è debole e Rizzato allunga in angolo. Il Tavagnacco prende l’iniziativa, ma rischia tantissimo con un contropiede del Pontedera dove Maffei si presenta sola davanti a Berretta, ma il suo tiro è debole e centrale. Il Tavagnacco cresce e al 68’ tornano in avanti le gialloblù con una bella iniziativa di Francesca Blasoni che rientra sul sinistro e tenta la conclusione a giro che finisce a lato di poco. Sempre Blasoni è abile a trovare il passaggio filtrante per mandare in porta Caterina Ferin che salta Rizzato in uscita e di sinistro segna il gol della vittoria gialloblù.

TAVAGNACCO-PONTEDERA 2-1

TAVAGNACCO: 1 Berretta, 3 Donda (45’ Blasoni), 5 Veritti, 21 Dieude, 24 Toomey, 8 Tuttino (78’ Martinelli), 23 Caneo, 20 Milan, 27 Abouziane (63’ Grosso), 18 Kato, 9 Devoto (57’ Ferin). In panchina: 4 Pozzecco, 10 Liuzzi, 11 Dimaggio, 22 Nicola, 29 Martinuzzi. Allenatore: Orlando

PONTEDERA: 3 Rizzato, 4 Sidoni, 7 Tramonti, 10 Iannella, 16 Dantoni, 17 Maffei, 19 Pantani, 21 Del Prete, 23 Sacchi, 24 Viterbo, 27 D’Alessandro (62’ Consoloni). In panchina: 6 Aug, 8 Mazzella, 20 Dehima, 22 Catastini, 25 Iannetti, 29 Della Croce. Allenatore: Uliveri

Marcatori: 12' Iannella, 45' Abouziane, 42' st. Ferin

Ammoniti: Veritti, Toomey

Recupero: 2’ e 4’

Arbitro: Galasso (sezione Ciampino)