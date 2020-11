Telethon Udine, già 60 squadre iscritte

Continuare a sostenere la Fondazione Telethon e la ricerca scientifica contro le malattie genetiche rare, soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. E' l’obiettivo che il Comitato udinese Staffette Telethon si propone organizzando un’edizione speciale dell’ormai tradizionale appuntamento con la 24 per un’ora.

La 22esima edizione della corsa benefica nel cuore di Udine non si potrà svolgere in presenza, nel rispetto delle norme per il contenimento del Covid-19, ma questo non ferma certo la solidarietà dei friulani che, solo negli ultimi cinque anni, ha permesso di raccogliere e donare oltre un milione di euro alla ricerca.

La Staffetta 2020, quindi, si trasforma in un grandissimo abbraccio ‘virtuale’ che unirà, a distanza, tutti coloro che vorranno donare tempo e sudore a favore della lotta alle malattie genetiche rare.

Per non perdere lo spirito di condivisione che da sempre caratterizza la manifestazione, il Comitato ha deciso di mantenere le adesioni di squadra. Sul sito telethonudine.it, si può iscrivere il proprio team, composto come da tradizione da 24 frazionisti. Ogni responsabile, poi, avrà cura di organizzare l’ora di corsa dei componenti che, lo ricordiamo, dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni per contenere la pandemia.

Sono già 60, a oggi, le formazioni che hanno deciso di non mancare a questo appuntamento, entrato davvero nel cuore di tantissime persone.

Per ‘misurare’ i chilometri percorsi, il Comitato ha messo a punto un’App in collaborazione con Technogym che consentirà, alle squadre ma anche ai singoli, di partecipare a questa edizione 'virtuale' della Staffetta solidale. Anche chi non ha un proprio team, infatti, potrà scendere in pista per la ricerca, allargando l’ideale abbraccio anche al di fuori dei confini regionali. L'Applicazione si può scaricare sull'App Store digitando Telethon Udine.

Sul sito telethonudine.it e sul canale youtube, oltre alle modalità di iscrizione e partecipazione, trovate tutte le informazioni per attivare l’applicazione e organizzare la partecipazione a questa edizione della Staffetta nella quale saremo purtroppo distanti, ma più uniti che mai per sostenere la Fondazione Telethon.

La ‘finestra’ per poter disputare la propria Staffetta sarà dal 12 al 20 dicembre, in concomitanza con la Maratona Telethon in tv.

Ricordiamo che è possibile sostenere Telethon tutto l’anno attraverso gli Atm e i diversi canali online e digital di Bnl – Gruppo Bnp Paribas; in particolare la filiale di via Mercatovecchio a Udine sarà aperta nei giorni della manifestazione dal lunedì al venerdì secondo il consueto orario di lavoro. L'istituto sostiene la ricerca scientifica al fianco di Telethon da quasi 30 anni, contribuendo a finanziare più di 1.600 ricercatori e 2.630 progetti di ricerca, per oltre 570 malattie studiate grazie a più di 300 milioni di euro raccolti.