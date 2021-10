Terza dose per Matteo Restivo

Era stato il primo atleta italiano a vaccinarsi. E ora è tra gli apripista della terza dose. Parliamo del campione udinese Matteo Restivo, nuotatore classe 1994 del CS Carabinieri e della Florentia Nuoto Club, bronzo nei 200 dorso agli Europei di Glasgow e portacolori azzurro ai Giochi olimpici di Tokyo.

Restivo, lanciato dall’Unione Nuoto Friuli, è soprannominato 'Formica atomica' per la sua grande voglia di fare sempre la differenza curando i dettagli. Il campione friulano ha terminato gli esami ed è prossimo alla laurea in Medicina e chirurgia all’Università di Firenze, riuscendo nella non facile 'missione' di conciliare studio e allenamenti a livello agonistico.

Proprio in quanto futuro medico, il 5 gennaio aveva ricevuto la prima dose Pfizer-BioNtech e ora si è 'messo in fila' per la terza, postando ancora una volta sui suoi canali social la foto che immortala il momento della somministrazione.