Terza vittoria di fila per la Women Apu

La Women Apu Libertas Basket School Udine ingrana la terza vittoria consecutiva in campionato. A farne le spese è l’Alpo Ecodent Verona, che arriva al palaBenedetti senza la polacca Sklepowicz e con Anna Turel, ex di turno, ancora fuori causa per l’infortunio al ginocchio che aveva patito la scorsa primavera, quando vestiva la casacca friulana.

Nel quintetto scaligero, molto attiva anche l’udinese Martina Rosignoli, primo violino offensivo della formazione di coach Soave.

La Delser parte col piede giusto: Giorgia Bovenzi prevale nel duello tra motorini con la dirimpettaia Moriconi, l’altra ex di turno Martina Mosetti (anche 6 rimbalzi e 4 recuperi) è efficace su entrambi i lati del campo e le Volpi di coach Massimo Riga prendono quasi subito un vantaggio in doppia cifra.

Nel corso del match, Udine spreca parecchio ai tiri liberi e sbaglia canestri facili da sotto misura. La Delser ha però il merito di essere molto efficiente in difesa, dove la presenza fisica di Angelina Turmel (11 rimbalzi) a centro area permette alle esterne di essere sempre aggressive. Capitan Eva Da Pozzo e compagne, seppur senza continuità, trovano anche contromisure adeguate anche contro la difesa a zona proposta dalle venete. E il secondo tempo vola via con la Delser in gestione di un risultato molto positivo.

Con tre vittorie di fila, adesso le WomenAPU sono seconde in classifica, alle spalle del Sanga Milano, unica formazione ancora imbattuta dopo quattro giornate e corsara al palaBenedetti nella gara d’esordio.

“Sono soddisfatto del risultato - le parole di Massimo Riga al termine del match -: abbiamo giocato contro una signora squadra, che nel turno precedente aveva battuto Ponzano. Abbiamo contenuto Verona a 42 punti, dopo aver fermato Bolzano a 43 sabato scorso: in difesa ci siamo. In attacco sbagliamo ancora troppe cose molto facili, tanti errori da sotto misura gridano vendetta, così come gli innumerevoli tiri liberi sbagliati. Talvolta siamo andati in difficoltà con la loro difesa a zona. Sono tutti elementi sui quali dovremo lavorare in settimana. Tra le singole, LIzzi ha avuto un buon minutaggio, bene l’approccio alla partita di Gregori, peccato per qualche problemino fisico per Ronchi: i suoi cinque falli si spiegano anche così. Sono contento di aver recuperato Mosetti. Abbiamo tante frecce nella nostra faretra: dobbiamo trovare l’equilibrio. In ogni caso, abbiamo ottenuto un risultato importante, che ci dà convinzione in vista della prossima partita, a Costa Masnaga”.

La Delser sarà impegnata domenica pomeriggio, 6 novembre, alle 18, sul parquet della Limonta Costa Masnaga, che nella quarta giornata ha vinto sul parquet dell’Alperia BC Bolzano.

Delser Udine - Ecodent Verona 65-42 (20-11, 42-25, 53-36)

WomenAPU LBS Delser Udine Bovenzi 10 (2/6, 1/3), Ronchi 9 (3/4, 1/5), Penna, Tumeo, Bacchini 2 (0/3, 0/3), Turmel 11 (5/8), Lizzi 6 (3/5), Pontoni 2 (1/3), DaPozzo 4 (2/7), Agostini 2 (1/2), Mosetti 11 (4/6, 1/3), Gregori 8 (2/3, 1/4). Coach: Massimo Riga

Alpo Ecodent Verona Fiorentini, Rosignoli 8 (2/7, 0/6), Tribouley (0/3), Moriconi 8 (0/8, 2/7), Soglia 10 (5/12, 0/3), Furlani, Vitari 9 (1/3, 2/5), Mancinelli 7 (2/6, 1/2), Franco (0/2); non entrate: Turel e Diene. Coach: Nicola Soave

Arbitri: Marzia Di Tommaso e Laura Caracciolo

NOTE Uscite per 5 falli: Ronchi. Tiri liberi: Delser 7/16, Ecodent 7/13. Spettatori: 300 circa