Test negativi per l'Allianz, via libera al primo match

Con sollievo anche per la macchina organizzativa dell’Associazione Che Spettacolo del presidente Massimo Piubello, i test svolti in mattinata dal gruppo dell’Allianz Pallacanestro Trieste hanno dato tutti esito negativo tanto da permettere alla squadra di coach Franco Ciani di riprendere l’attività agonistica, dopo lo stop imposto in seguito alla positività di un atleta biancorosso.

Viene quindi confermata l’amichevole ufficiale contro gli austriaci dei Bulls Basketball Kapfenberg, che si svolgerà - palla a due alle 20 - domani, martedì 24 agosto, al palasport di Cividale del Friuli la cui capienza consentita è di quasi mille spettatori.

La gara, visto l’annullamento dell’amichevole di sabato a Lasko, diviene quindi la primissima uscita della rinnovata compagine triestina e, soprattutto, la prima occasione per i tifosi giuliani di vedere all’opera, dopo tanti mesi, il team dell’alabarda.

La prevendita – consigliata - dei biglietti è da giorni aperta con buon successo sul circuito Vivaticket sia online sia nei classici punti vendita in tutta la regione. L’accesso all’impianto, costo 10 euro, è subordinato al possesso del Green Pass.