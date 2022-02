Tinet a Lecce per un appuntamento con la storia

La Tinet Prata ha voglia di continuare a stupire e vorrebbe centrare un vero e proprio appuntamento con la storia. Una storia rappresentata da una storica finale, quella di Dal Monte Coppa Italia. I gialloblu si sono meritati sul campo questa storica opportunità e hanno raggiunto già nella giornata di oggi Lecce per preparare al meglio una semifinale che si preannuncia emozionante e ovviamente complessa, perchè a questo livello della competizione non può essere altrimenti.

La domanda che troverà risposta solo domani sera (inizio gara ore 19 – Diretta streaming su Legavolley.tv) è: chi volerà in finale? I Passerotti di Prata o le Libellule di Lecce?

I ragazzi di Dante Boninfante si sono preparati al meglio e hanno acquisito una buona dose di fiducia dopo la bella pallavolo che hanno messo in campo sabato nella gara contro Garlasco, vinta per 3-0. Di fronte una squadra che avrà grandissima voglia di rivalsa perchè reduce da una sconfitta per 3-1 nel big match del Girone Blu contro Aversa.

Lo starting six di Coach Darraidou è di altissimo livello. A dirigere le operazioni in cabina di regia Martin Kindgard ben conosciuto a Prata perchè lo scorso anno ha condotto alla promozione Porto Viro. Nella stessa squadra era presente lo schiacciatore Vinti che forma una coppia ben assortita col collega Corrado che ha affrontato i gialloblù nell’anno di A2 quando militava a Catania.

Ex di giornata il centrale Giancarlo Rau, che farà coppia con Francesco Fortes. Il libero è Cappio mentre l’opposto è Casaro, ex Kioene Padova.

“Siamo pieni di orgoglio per l’opportunità che ci siamo conquistati – racconta coach Boninfante prima della partenza per la Puglia – Vogliamo onorare al massimo l’impegno e giocare una bellissima partita. Loro sono un’ottima squadra allestita per provare a vincere il campionato e, infatti, occupano le posizioni di vertice del girone e li rispettiamo tantissimo. Noi dovremo essere coraggiosi, spavaldi e garibaldini. Consapevoli dei nostri mezzi, provando a disputare una gara punto a punto”.

