Tinet in Abruzzo per giocarsi il match point promozione

Non è settembre, ma fine maggio. In ogni caso per la Tinet Prata è tempo di migrar verso la terra d’Abruzzo con l’obiettivo di fare l’ultimo passo verso quel sogno che, a inizio stagione, sembrava una chimera irraggiungibile e che ora i gialloblù con grande lavoro e sacrificio sono a un passo dal poter avverare.

Per il gruppo guidato dal “buon pastore” Dante Boninfante non sarà un’impresa ne scontata ne agevole. Servirà, appunto un’impresa, perchè in casa e con l’acqua alla gola l’Abba Pineto darà il massimo e cercherà di tirar fuori il meglio dai propri campioni.

A cominciare dal grande ex Jacob Link che per larghi tratti di Gara 1 è stato pressochè infermabile. Ma tutto il roster affidato a Coach Franco Bertoli è di grandissimo livello. Ed è per questo che i pratesi, per conquistarsi il sogno, devono estrarre gli artigli e giocare una partita memorabile. Come quella già giocata nello stesso impianto il 2 di febbraio in occasione dei Quarti di Finale di Del Monte Coppa Italia quando la Tinet si impose dopo una battaglia terminata al tie break.

“Essere in vantaggio di una partita è sempre meglio di essere in svantaggio – sottolinea Coach Dante Boninfante – quindi vivremo questa gara con serenità, usando le nostre energie per fornire una buona prestazione. Sarà una gara equilibrata – continua – Pineto venderà cara la pelle e alzerà il livello. Il palazzetto sarà pieno e stracolmo e noi dovremo essere bravi a restare sereni e a non innervosirci. Confido in una buona prestazione dei miei ragazzi".

I tifosi della Curva Berto si sono già organizzati e raggiungeranno Pineto con una corriera. Per tutti gli altri l’Amministrazione comunale di Prata di Pordenone ha messo a disposizione il maxischermo già presente in piazza Wanda Meyer dove, alle 18 di domenica, sarà proiettata la diretta streaming dell’incontro.

Arbitreranno la gara Marco Pasin di Torino e Marta Mesiano di Bologna.