Tinet in trasferta sul campo di Brugherio

E’ una Tinet che vuole ricercare continuità di risultati quella che si appresta ad affrontare la trasferta di Brugherio. Dopo tre successi consecutivi, che hanno dato grande motivazione a tutto il gruppo, la sfida principale è quella di trovare continuità di prestazioni ed allargare il più possibile la striscia positiva. Impresa non facile e scontata perchè questo campionato di A3 Credem Banca dimostra settimanalmente come non ci siano partite scontate e quanto sia difficile fare pronostici, anche quando si incontrano squadre divise da diverse posizioni di classifica.

Non farà eccezione la prossima trasferta con la Tinet che si troverà ad affrontare in quel di Brugherio i Diavoli Rosa della Gamma Chimica. Una squadra ferita dall’ultima sconfitta casalinga (0-3 contro Da Rold Belluno) e reduce dalla rescissione consensuale del contratto con l’opposto Simone Calarco. Una squadra dall’età media bassa che ha tanti giovani reduci dalla vittoria dello scudetto U17 come Bonisoli, Colombo, Bonacchi e Chiloiro e dal bronzo in U19 come i gemelli Compagnoni ed Eccher che hanno quindi già giocato nel corso dell’estate contro Mattia Boninfante e Luca Porro. A fornire esperienza di categoria lo schiacciatore bulgaro Mitkov, e quello della cantera rosa Massimo Piazza, così come i centrali Frattini e Biffi.

Lo storico parla di 2 successi lombardi e uno pratese nei tre precedenti match disputati in Serie A. Ma Coach Dante Boninfante non si fida e cerca di mantenere la truppa con la concentrazione elevatissima. Per l’allenatore di Battipaglia la possibilità di lavorare finalmente a gruppo completo, se si esclude il lungodegente Gambella, potendo elevare il livello agonistico e qualitativo degli allenamenti e anche proponendo diverse soluzioni di gioco in corso d’opera.

L’appuntamento è per domenica 28 al Centro Sportivo Paolo VI di Brugherio. Arbitreranno Palumbo di Cosenza e Kronaj di Varese. Diretta offerta dal canale Legavolley.tv