Tinet in viaggio verso un sogno tricolore

Dopo l’allenamento di rifinitura la Tinet Prata è in viaggio per raggiungere l’Abruzzo. L’obiettivo è quello di inseguire un sogno tricolore e sarebbe fantastico se i ragazzi di Dante Boninfante riuscissero ad ottenere il pass per la finale di Coppa Italia, perchè, tra le altre cose, avrebbero la soddisfazione di poter aprire la competizione prima dei campioni di A2 e Superlega. Un po’ come quelle band emergenti che fanno i gruppi spalla e aprono i concerti dei loro idoli più famosi.

Prima di poter giungere sul grandissimo palcoscenico della Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 6 marzo, per l’atto finale di Coppa Italia, ci sono due ostacoli da oltrepassare. Il primo è quello dei quarti di finale, in gara secca, che si giocheranno domani, mercoledì 2 febbraio, alle 20.30 al PalaVolley di Santa Maria di Pineto. Quella abruzzese è una squadra temibilissima e i gialloblù ricordano ancora il ko subito nell’impianto dell’Abba. E’ vero anche che c’è la consapevolezza di poter passare il turno. Per farlo la Tinet dovrà sfoderare la sua miglior pallavolo, come dimostrato nella gara del 15 gennaio.

Da quella gara in casa abruzzese c’è una grossa novità. I biancocelesti hanno interrotto il rapporto con coach Rovinelli. Al suo posto un friulano doc: Franco Bertoli, che rientra in panchina dopo qualche anno nel quale si è ritagliato un ruolo da mental coach. Il popolare 'Mano di Pietra' darà sicuramente nuovi stimoli ai ragazzi di Pineto, tra i quali c’è anche suo figlio Matteo, uno degli schiacciatori di riferimento.

Entrambe le squadre sono state ferme nell’ultimo weekend. Prata per le positività riscontrate a Montecchio, mentre Pineto aveva più di tre giocatori positivi e ha chiesto il rinvio della partita con Portomaggiore.

“Sicuramente è una partita alla quale teniamo tanto – sottolinea coach Boninfante – purtroppo non abbiamo potuto disputare gli ottavi di finale causa Covid e quindi questo sarà il nostro debutto nella competizione. Sarà una partita molto difficile su un campo dove abbiamo perso 3-0. La squadra è molto buona e il cambio di allenatore darà loro ulteriori stimoli, sia per avanzare in Coppa che per rifarsi dell’ultima partita che hanno disputato qui a Prata. Noi affronteremo la trasferta con molta serenità con l’obiettivo di fare una bella partita”.

L’appuntamento è per domani alle 20.30. Arbitreranno Sergio Jacobacci di Venezia e Marco Laghi di Ravenna.