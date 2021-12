Tinet pronta per la sfida con San Donà

La gara di domani con il Volley Team San Donà apre un periodo tradizionalmente caldo come quello di dicembre che vedrà la Tinet impegnata in sei match di campionato e la possibile qualificazione alla Coppa Italia che vorrebbe dire disputare gli ottavi il 2 gennaio e gli eventuali quarti il giorno dell’Epifania.

Tre gare in sette giorni attendono i ragazzi di Dante Boninfante. Il primo scoglio da affrontare è il Volley Team Club che precede in classifica i gialloblù di soli due punti. I veneti sono una squadra ben conosciuta grazie anche alla disputa di varie amichevoli precampionato. Ma il volley di agosto è diverso da quello del campionato e, quindi, l’attenzione è massima.

Il Volley Team è reduce da una convincente vittoria per 3-0 con Garlasco e scende al PalaPrata con fieri proposti. Il punto di riferimento in attacco è il possente opposto lituano Edvinas Vaskelis che è attualmente terzo nella classifica dei top scorer della A3. Il gioco è diretto da Alessandro Bellucci. A ricevere ed attaccare il figlio d’arte Pietro Merlo e l’esperienza di Cistantino Garofalo. Al centro attenzione all’ex Motta Enrico Basso e Bragatto. A coordinare la difesa il libero Santi.

Curiosità per la sfida in panchina tra ex palleggiatori di altissimo livello: Paolo Tofoli da una parte e Dante Boninfante dall’altra. La Tinet cercherà di mantenere aperta la propria striscia vincente, al momento giunta a quattro successi consecutivi. Sarà fondamentale il contributo, come di consueto di tutti gli effettivi, considerando che mercoledì 8 si tornerà già in campo al PalaPrata per affrontare la ViviBanca Torino.

L’appuntamento è quindi per domani alle 20.30 al PalaPrata. Arbitreranno l’incontro Antonio Licchelli di Reggio Emilia e Maurina Sessolo di Treviso. La diretta streaming sarà garantita dal canale Legavolley.tv