Tinet, safari nella tana dei Rinoceronti

Safari domenicale della Tinet che si recherà nella riserva dei Rinoceronti del Da Rold Team in quel di Belluno. Una gara dai risvolti decisivi per entrambe le squadre. I padroni di casa, affidati alle cure di un monumento della pallavolo italiana come Gigi Schiavon, che dalla scorsa gara guida i veneti, devono assolutamente conquistare un punto per assicurarsi la matematica permanenza in Serie A3. Dall’altro lato i Passerotti desiderano librarsi alle massime altezze e mantenere il secondo posto ottenuto dallo scorso turno di campionato.

L’impresa, nonostante la differenza di punti in classifica, non è così agevole. I bellunesi, pur privi di Candeago, appena operato ad una spalla, possono contare su un’ossatura di giocatori di categoria. La diagonale principale è composta da Maccabruni in regia e De Santis opposto. Punto di riferimento in posto 4 è Graziani. Al suo fianco si alternano Ostuzzi e l’ex gialloblù Gionchetti. Altro ex anche a centro rete, ovvero Matteo Piazzetta che fa reparto con il giovane ed interessante Mozzato. In posizione di libero giostra Martinez.

“Dovremo pensare innanzitutto a noi stessi – rimarca il coach della Tinet Dante Boninfante – e a preparare bene una gara che per noi è importante per mantenere o migliorare la nostra posizione, senza troppo badare i problemi di classifica degli avversari".

“Arrivare in seconda posizione dipenderà esclusivamente da noi – sottolinea il capitano gialloblù Matteo Bortolozzo – e dipenderà essenzialmente da come affronteremo la gara con Belluno. Sappiamo che è una buona squadra che proverà a fare di tutto per metterci in difficoltà. Dobbiamo non calare l’attenzione. In palestra non lo stiamo assolutamente facendo, perchè siamo consapevoli che tutte le squadre vanno affrontate con la massima concentrazione e rispetto”.

L’appuntamento è per domenica alle 18 alla Spes Arena di Belluno. Coppia di arbitri trevigiani composta da Maurina Sessolo e Luca Cecconato. Diretta streaming su Legavolley.tv