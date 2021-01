Torino espugna il Carnera

Seconda sconfitta in campionato per l’Apu Old Wild West Udine che interrompe la striscia positiva al PalaCarnera contro la Reale Mutua Torino. I bianconeri, in formazione rimaneggiata per le assenze di Andrea Amato e Dominique Johnson, vengono superati dal team piemontese per 59-73.

Costretto a rinunciare ad Amato (alle prese con una lombalgia da sforzo) e a Johnson, coach Matteo Boniciolli manda in campo il quintetto formato da: Giuri, Nobile, Deangeli, Antonutti e Foulland. Proprio quest’ultimo è l’autore del primo canestro del 2021 dell’Apu dopo 38 secondi (2-0). La squadra dell’ex Demis Cavina in meno di tre minuti ribalta il risultato con Clark e Diop (2-6). Lo stesso ex bianconero firma il +7 dopo tre minuti e 35 secondi di gioco (4-11) e a metà periodo Cappelletti mette a segno il +9 (6-15). Pellegrino interrompe la striscia dei piemontesi (8-15) e Antonutti dimezza lo svantaggio realizzando un canestro da due e subendo il fallo di Diop che gli consente di andare a segno dalla lunetta (11-15). La convalidazione del canestro porta alle proteste di coach Cavina sanzionate con fallo tecnico dagli arbitri. Sempre il capitano bianconero realizza a gioco fermo (12-15). Nel finale di periodo, però, la Reale Mutua ritorna sul +9 con Diop e Clark (12-21).

In avvio di secondo quarto Pinkins porta a 11 i punti di vantaggio (12-23). La prima tripla dell’incontro di Antonutti (15-23) non serve a placare la forza dei torinesi che dopo quattro minuti di gioco si allontanano ulteriormente (15-31). A 4 minuti dalla seconda sirena l’Old Wild West riduce le distanze con Foulland e Italiano (22-33), ma ancora una volta gli ospiti tornano in fuga con Toscano e Diop (22-38). A un minuto e 50 secondi dall’intervallo lungo Clark firma il +18 di Torino (23-41) e 43 secondi più tardi Cappelletti realizza il +20 (23-43). Il canestro di Alibegovic a 26 secondi dalla fine del periodo fissa il secondo parziale sul 25-45.

Lo stesso Alibegovic mette a segno il primo canestro del terzo quarto (25-47). A metà periodo la Reale Mutua conduce sul 35-51 con l’Old Wild West che fatica a rientrare in partita. Ci prova nei tre minuti finali del periodo con Antonutti e Nobile che accorciano (42-54). A un minuto e 18 secondi dalla sirena il tiro libero trasformato da Mobio (fallo di Toscano) chiude il terzo parziale (43-57).

L’ultima frazione si apre con i due liberi realizzati da Giuri (45-57). Ma ancora una volta la formazione di Cavina sfrutta al meglio le energie a disposizione e a metà periodo si riporta sul +19 grazie alla tripla di Alibegovic (47-66). La tripla di Italiano frena la corsa degli avversari (49-66), ma Diop replica un minuto dopo per il +20 (49-69). Nel finale l’Apu prova a limitare i danni, ma non è giornata. Finisce 59-73.

APU OLD WILD WEST UDINE – REALE MUTUA TORINO 59-73 (12-21, 25-45, 43-57)

APU OLD WILD WEST UDINE: Deangeli 5 punti, Schina, Antonutti 13, Mobio 4, Agbara, Foulland 12, Giuri 14, Nobile 4, Pellegrino 2, Italiano 5, Azzano. All. Matteo Boniciolli.

REALE MUTUA TORINO: Clark 11 punti, Alibegovic 9, Pagani, Penna 2, Cappelletti 10, Campani, Pinkins 11, Toscano 3, Origlia, Diop 22, Bushati 5. All. Demis Cavina.

Arbitri: Angelo Caforio, Salvatore Nuara, Daniele Calella.