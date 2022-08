Torna il Giro della Regione Friuli Venezia Giulia

Da giovedì 1 a domenica 4 settembre tornerà il Giro internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia, importante manifestazione ciclistica che vedrà schierarsi alla partenza i migliori talenti del ciclismo mondiale della categoria Elite e Under 23. Quattro le tappe in programma con l’organizzazione dell’Asd Libertas Ceresetto del presidente Andrea Cecchini.

Il giro è una corsa prestigiosa, la più antica gara ciclistica a tappe italiana per dilettanti, nata nel 1962, ha scritto importanti pagine di storia del ciclismo italiano e internazionale, vetrina e trampolino di lancio di giovani campioni del futuro e che da sempre si intreccia anche con le vicende storiche e culturali del suo territorio. Nel primo trentennio della sua storia, l’unica volta che la corsa è stata costretta a fermarsi forzatamente fu nel 1976, a causa del terribile terremoto che colpì il Friuli. L’anno successivo ne diventa anche un simbolo di ripartenza per la sua gente.

La prima edizione del 1962, disputata in tre giorni e quattro frazioni, fu vinta da Giovanni De Franceschi che fu il primo a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della corsa. L’anno successivo, nel 1963, la firma che comincia a fare storia è quella del grande Felice Gimondi. Il campione bergamasco di Sedrina vince in Friuli, passa professionista e due anni dopo nel 1965, a 22 anni, vince addirittura il Tour de France. Una storia che oltre 50 anni dopo si è ripetuta nel 2018 con la vittoria al Giro della Regione Friuli Venezia Giulia dello sloveno Tadej Pogacar che due anni più tardi, nel 2020, pure lui a 22 anni, ha vinto il Tour de France per la prima volta, facendo anche il bis nell’edizione 2021 e secondo quest’anno.

In mezzo alle edizioni vinte da questi due campioni sono davvero tanti i nomi illustri del ciclismo che hanno lasciato la loro firma sulla classifica finale della corsa friulana. Per fare alcuni nomi: Marino Basso (1965), Claudio Corti (1977), Claudio Chiappucci (1984), Gilberto Simoni (1991 e 1993), Danilo Di Luca (1998), Gianluca Brambilla (2009), Diego Rosa (2012), Jan Polanc (2013). L’ultima edizione, nel settembre 2021, è stata vinta dal tedesco Jonas Rapp.

Negli ultimi anni la regia organizzativa della corsa è passata nelle mani della Libertas Ceresetto con il presidente Andrea Cecchini, il responsabile percorsi e sicurezza Danilo Moretuzzo e il coordinamento dell’ex professionista Christian Murro che, insieme alla loro squadra di collaboratori, con grande impegno hanno dato nuovo lustro a questa storica manifestazione con la voglia di continuare una grande tradizione per lo sport friulano, nazionale e internazionale. Anche quest’anno sono attesi i migliori giovani del panorama internazionale e si annuncia grande spettacolo.

LE TAPPE: giovedì 1 settembre, Lavariano km 20,1; venerdì 2 Fagagna – Colloredo di M.te Albano km 157; sabato 3 Pavia di Udine – Cosef – Sutrio loc. Zoncolan km 160; domenica 4 Trieste – Udine km 152.