Torna il Trail delle Dolomiti Friulane

Conto alla rovescia per la 16esima edizione del Trail delle Dolomiti Friulane che si disputerà domenica 29 agosto lungo il percorso originario denominato "Truoi Dai Sclops" (sentiero delle genziane) che attraversa tre valli e tre forcelle poste a oltre 2000 metri di quota. La corsa segue i sentieri più selvaggi del Parco delle Dolomiti Friulane su una lunghezza di 21 chilometri e un dislivello positivo di 1.750 metri.

La partenza in linea della gara è fissata alle 8 dal centro fondo di Forni di Sopra. La prima valle da risalire è la val di Suola con passaggio al rifugio Flaiban Pacherini (1.600 metri), da qui si raggiunge la forcella dell'Inferno a quota 2.173 metri (punto più alto del percorso) per poi scendere e attraversare la selvaggia val di Brica (2.090 metri) e risalire all'omonima forcella posta a 2.088 metri. Da qui si scende nella spettacolare prateria alpina di Campuròs (quota 1.900 metri) e si prosegue per il ristoro di casera Val Binon, l'ultima salita è sulla forcella Urtisiel (1.990 metri). L'ultima discesa porta prima al Rifugio Giaf (1.400 metri) e poi a fondovalle in località Davâras (950 metri). Da qui il tratto finale in leggera discesa porta al traguardo posto in località "Santaviela" a Forni di Sopra, stesso punto della partenza.

Informazioni, premi e regolamento su: www.for-adventure.it