Torna l’abbraccio, a distanza, della Staffetta Telethon Udine

Sarà ancora una volta un abbraccio virtuale. Ma la 23esima Staffetta 24 per un’ora Telethon Udine si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del calendario di fine anno. Non ci sarà, causa pandemia, l’evento in presenza nel cuore della città, ma in compenso la manifestazione 2021 ‘da remoto’ sarà quanto mai diffusa, con tante mini-Staffette che, dal 26 novembre al 5 dicembre, animeranno tutto il Friuli e non solo.

Dopo l’edizione solo ‘a distanza’ del 2020, in un momento nel quale quasi tutti gli eventi erano stati sospesi, il Comitato udinese Staffette Telethon continua a sostenere la ricerca scientifica contro le malattie genetiche rare, confermandosi come l’appuntamento più importante nel panorama della ‘Maratona nazionale Telethon’.

Dal 2015, infatti, la manifestazione, grazie alla solidarietà di tantissimi friulani, ha raccolto e devoluto interamente alla Fondazione Telethon 1.260.000 euro.

Il bilancio della Staffetta 2020 e le novità di quella 2021 sono stati al centro della presentazione che si è tenuta questa mattina in Sala Ajace (Comune di Udine). Il presidente del Comitato, Marco de Eccher, ha ricordato i numeri 2020, quando al via si sono presentate 268 squadre, per un totale di 5.207 partecipanti, che hanno permesso di raccogliere oltre 112mila euro.

A portare il loro saluto e a testimoniare la vicinanza delle Istituzioni alla Staffetta Telethon anche il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, e l’assessore regionale Barbara Zilli, che si sono augurati di poter rivedere, nel 2022, la grande festa nel cuore di Udine, sottolineando comunque l’importanza delle donazioni raccolte fin qui e la decisione di continuare a correre per una cura, e il Prefetto Massimo Marchesiello, che ha ribadito, a nome delle istituzioni e delle forze dell’ordine, da sempre vicine al Comitato udinese, l’apprezzamento per la scelta sofferta, ma di grande responsabilità, di rinunciare all’appuntamento nel centro città.

Quest’anno le squadre – oltre 200 quelle che hanno già aderito - e i singoli atleti potranno continuare a iscriversi sul sito telethonudine.it per ‘correre per una cura’ per tutta la durata della manifestazione.

Registrandosi online, si riceverà una mail con tutte le indicazioni per scaricare e utilizzare l’App dedicata che permetterà, da qualsiasi località, di partecipare alla staffetta, donando un’ora del proprio tempo nel periodo compreso tra venerdì 26 novembre e domenica 5 dicembre.

Tutti i frazionisti dovranno, quindi, registrarsi sul sito enternow.it. Dopo aver scaricato l’App Winning Trial, con le credenziali enternow, accederanno inserendo il codice identificativo squadra ricevuto dal loro referente.

I team, come sempre formati da 24 frazionisti, si stanno già organizzando, con i propri capi squadra, per allestire tante piccole staffette Telethon, ritrovandosi in campi sportivi, percorsi vita o piste di atletica. Diverse anche le Amministrazioni e le associazioni che stanno organizzando appuntamenti ‘ad hoc’ sul territorio. Con un obiettivo ambizioso: quello di poter allargare l’abbraccio della Staffetta udinese anche al di fuori dei confini regionali, rendendola a tutti gli effetti un evento nazionale.

BNL Gruppo BNP Paribas, da 30 anni partner della Fondazione Telethon e da sempre al fianco della Maratona, anche questa volta non farà mancare il proprio apporto e sostegno alla Staffetta, grazie all’impegno dei tanti dipendenti della Banca. Il Direttore Gruppo Fvg Gianluca Medugno ha ricordato diversi progetti selezionati dalla Fondazione Telethon che sono stati resi possibili proprio grazie alla solidarietà di tantissimi friulani.

Importante anche la collaborazione della Fiasp provinciale, la Federazione italiana amatori sport per tutti, che lega la manifestazione a un ente di promozione sportiva nazionale.

Al fianco del Comitato Udinese Staffette Telethon ci saranno anche i media partener Radio Company e Interlaced.