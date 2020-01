Torna la Scialpinistica del Monte Canin

Una storia sportiva iniziata l'11 maggio 1947. Questa è la Scialpinistica del Monte Canin, una delle manifestazioni sciistiche più longeve del panorama alpino, come confermano le 63 edizioni finora andate in scena, in attesa della numero 64, in programma domenica 19 aprile a Sella Nevea, per l'organizzazione di Team Sky Friuli e Gs Sella Nevea.

Sul Canin già dagli anni ‘20 si è cominciato a praticare in forma artigianale lo sci di discesa e allora si pensò che fosse doveroso consentire anche ai fondisti di avere una gara tutta per loro. L'idea, suggestiva, fu quindi di avventurarsi a raspa nelle ripide discese: così 73 anni fa undici terzetti parteciparono alla prima edizione, che fu vinta dallo Sci Cai Monte Lussari di Tarvisio, che schierava Tassotti, Orrù e Silvio Buzzi. Negli anni successivi la Scialpinistica del Canin si è trasformata in un evento classico, imperdibile per gli appassionati, presenti in massa in gara o come spettatori.

Tra i vincitori ci sono grandissimi nomi, quali i campioni olimpici Franco Nones, Manuela Di Centa, Gabriella Paruzzi, Giorgio Di Centa e Vegar Ulvang.

Lo scorso anno si impose la coppia austriaca composta da Paul Verbnjak e Andreas Mayer davanti a Giuseppe Della Mea-Marco Del Missier, mentre fra le donne vinsero Dimitra Theocharis e Martina De Silvestro su Monica Sartogo e Anna Finizio. La prova individuale vide il successo di Christof Niederwieser, mentre il migliore del percorso corto fu Enrico Tortul.

Le iscrizioni all'edizione 2020 si aprono esattamente a 100 giorni dalla gara, ovvero venerdì 10 gennaio. Ci si può iscrivere on line sul sito www.e20sportrun.it oppure, con pagamento in contanti, al Bravimarket di Gemona del Friuli (cassa reparto sportivo), al Sport 4 Team di Meduno e al Running Lifge di Gradisca d'Isonzo. Il numero massimo di partecipanti è 250.

Ulteriori informazioni sul sito www.e20sportrun.it oppure sulla pagina Facebook della Scialpinistica del Monte Canin.