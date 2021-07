Torna la Sportland Marathon Bike

Dopo la forzata sosta dello scorso anno, la Sportland Marathon Bike ritrova il suo posto nel calendario come tappa prettamente agostana del circuito Friuli Mtb Challenge. La data della terza edizione della gara è l’8 agosto, una giornata (che quest’anno coincide tra l’altro con la chiusura delle Olimpiadi di Tokyo) che è sempre scevra di altri eventi nazionali dedicati alle ruote grasse.

La rinuncia dello scorso anno è ormai in archivio, si ricomincia con rinnovato entusiasmo e la speranza di vedere al via tantissimi appassionati, nel bellissimo teatro naturale di Lago di Cavazzo.

Il percorso ha una lunghezza significativa, 61 chilometri attraversando i comuni di Trasaghi e Forgaria nel Friuli, transitando su piste forestali e strade sterrate, con le asperità del Monte Prat e Monte Cuar a fare selezione nel gruppo per arrivare sulla riva ovest del lago di Cavazzo. Il dislivello totale della gara è di 1.618 metri.

Lo start scatterà alle 10 dalla stessa località di arrivo, con i concorrenti distribuiti in tre griglie e con la primissima parte di gara a velocità controllata. Un ampio spazio nei pressi della partenza, in riva al lago, sarà predisposto per i parcheggi gratuiti. Le iscrizioni sono già aperte, al costo molto contenuto di 20 euro, una scelta che è stata presa in quanto proprio per l’incertezza del momento si è deciso di non prevedere il pacco gara. Da notare che si potrà aderire solo attraverso la pagina del portale www.endu.net e che le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il 5 agosto. A fine gara premiazioni per i primi tre classificati assoluti e primi cinque di categoria, oltre alla prima società classificata.

Un cenno a parte lo merita la località di gara, il territorio del Lago che stupirà tutti coloro che non hanno mai avuto la fortuna di ammirarlo, contornato da una rotabile asfaltata che garantisce scorci panoramici eccezionali. Esserci appagherà il fisico e la mente.

Per informazioni: Pedale Gemonese