Torna la Vertical Race notturna Ravascletto-Zoncolan

Appuntamento da non perdere per gli appassionati dello sci alpinismo quello di Ravascletto, che ripropone per l’undicesima volta il Vertical che da Ravascletto porta al Monte Zoncolan. Scatta così alle 19 di sabato 28 gennaio, l’edizione numero undici nel segno della continuità e nel ricordo di un amico non più tra di noi, Rudi De Infanti.

Quindi tutti in pista in un evento per gli atleti agonisti e non, agevolato da un tracciato di facile fruizione. Attenzione, si potrà salire anche con le cjaspole oppure con i ramponcini, con classifiche dedicate.

Il percorso si sviluppa con partenza da Ravascletto (piazzale antistante la funivia) a quota 890 metri e risalita lungo la pista Canalone/Lavet fino all’arrivo nei pressi del terminal della funivia sul Monte Zoncolan a quota 1.750 metri. Totale dislivello complessivo 860 metri, per uno sviluppo di quattro chilometri.

Le iscrizioni sono aperte sul sito www.verticalracezoncolan.it dove troverete anche tutte le info gara.