Torna la Vertical Race Ravascletto-Zoncolan

E' online il nuovo sito della Vertical Race Ravascletto-Zoncolan, gara di scialpinismo organizzata dall’Aldo Moro Paluzza, sul 'canalone' che da Ravascletto porta allo Zoncolan (area funivia), giunta alla sua decima edizione. Il lancio del portale apre ufficialmente le iscrizioni alla gara in notturna, valida come Memorial De Infanti, in programma sabato 22 gennaio.

Come da tradizione la manifestazione è aperta a tutti: ai tesserati Fisi, agli appassionati dello sci non agonisti - a cui è riservata la prova Open - e agli amanti del mondo delle cjaspole. Novità 2022 la possibilità di gareggiare con i ramponcini, con classifica dedicata.

La decima edizione, su indicazione della Fisi Friuli Venezia Giulia, sarà anche valida per l'assegnazione dei titoli regionali Vertical per tutte le categorie. Agli atleti Fisi è riservata la partenza alle 19, mentre per tutte le altre categorie lo start è fissato per le 19.03.