Tornano i motori d'epoca, ecco la Trieste-Opicina

Si terrà nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 aprile l’edizione 2022 della Trieste Opicina, tradizionale evento che annualmente intende rinverdire in chiave regolaristica i fasti della classicissima gara in salita che si è disputata dal 1911 al 1971.

Anche quest’anno, la manifestazione, organizzata dal Club dei Venti all'Ora, è divisa in due sezioni: Historic, Gara di Regolarità ASI a cronometri liberi comprendente la Coppa Ada Pace, il Trofeo Mario Marchi e la Trieste Opicina Young e toccate alla Basilica di Aqulieia e nell’Isontino, prove di precisione sul Carso e spettacolare passagggio aperto al pubblico all’interno dell’Ippodromo di Montebello e Touring, raduno turistico per auto storiche con partenza e arrivo in Piazza dell’Unità d'Italia con tappe di grande suggestione e rilevenza turistica a Marano Lagunare con visita ai Casoni e successivamente al Museo della Guerra per la Pace Diego de Henriquez di Trieste.

La manifestazione è stata presentata giovedì 31 marzo nel corso di una conferenza stampa dal presidente del Club dei Venti all'Ora, Paolo Grava, dal Vicepresidente Fulvio Martinelli e dal consigliere e disegnatore del tracciato, Maurizio Grio alla presenza del Vicesindaco e Assessore comunale alle Attività produttive, Commercio e Mercati, Serena Tonel e della Presidente del Consorzio Centro in via Insieme a Opicina - Skupaj na Opčinah, Nadia Bellina presso Eppinger Caffè.

Gli organizzatori sono soddisfatti: inarrivabili a causa della coda della pandemia i numeri record di iscritti di sole tre stagioni fa - spiegano -, si sono comunque riempite le griglie di partenza con un buon numero di partecipanti abituali e anche molti nuovi, tutti ansiosi di riaffacciarsi al panorama di Trieste. Sono tornati in gran numero gli stranieri (40% dei partenti), vero punto di forza della Trieste Opicina Historic, che vanta anche, coerentemente con il genius loci della città e unica manifestazione in Italia, la validità per il Campionato Carinziano di Regolarità KCC e per l'Alpe Adria Classic Challenge AACC.

Ma a farla da padroni il 2 e 3 aprile saranno due fattori: i panorami e le eccellenze turistiche ed eno-gastronomiche di Trieste e della regione, dei quali la Trieste Opicina Historic (TOH) e il Club dei Venti all'Ora sono riconosciuti ambasciatori e rispettati testimonial.

“Lo slogan di questa edizione - ha commentato Grava - potrebbe essere “Il cuore oltre l'ostacolo”: una frase che può sembrare altisonante, ma che si adatta molto bene alla Trieste Opicina, gara di velocità in salita (svoltsi dal 1911 al 1971) e alle successive riedizioni in chiave regolaristica promosse dal Club dei Venti all'Ora a partire dalla fine degli anni '80.

Solo alcune date, a titolo di esempio: 6 giugno 1939, quando i venti di guerra già soffiano in Europa, ma la voglia dei piloti di misurarsi sul tracciato della Trieste Opicina è più forte di ogni altra considerazione. Oppure 30 ottobre del 1948: torna la Trieste Opicina, mentre ancora le ferite della Seconda guerra mondiale sono evidentissime su tutto il territorio. E ancora: 27 giugno del 1953 e 19 giugno del 1954: non sono certamente giorni facili per Trieste, ma la Trieste Opicina c'è, si corre ed è un grande successo sportivo e di pubblico.

”A Trieste l'importanza sportivo-agonistica della manifestazione è pari a quella sentimentale” - scriveva qualche attento cronista dell'epoca. Ebbene, anche ai giorni nostri - prosegue Grava - ci ritroviamo a doverci aggrappare a quella felice frase: per attaccamento e sentimento, il Club dei Venti all'Ora ha mantenuta accesa la fiamma attraverso gli ultimi quattro decenni, continuando a portare il nome della città e della Trieste Opicina all'attenzione dei pubblici internazionali e degli appassionati di automobilismo e non solo. E di cuore oltre l'ostacolo si è trattato anche nella scorsa riedizione del 2021, strappata davvero con i denti dalle grinfie del Covid in mezzo a un mare di difficoltà logistico-organizzative di vario genere, dopo l'annullamento dell'edizione 2020".

"Ora, nel 2022, si assiste finalmente una parvenza di ritorno alla normalità: e con essa, torniamo di nuovo nel 'Salotto buono' di Piazza dell'Unità d'Italia. Il Club, coerentemente con il suo ruolo di soggetto sociale protagonista in città dal 1961 e tra i primi club d'Italia fondatori nel 1966 della federazione che oggi prende il nome di ASI (Automotoclub Storico Italiano), si avvia a offrire al pubblico triestino ancora due belle giornate dedicate all'automobilismo storico, con le sinuose linee delle autovetture d’epoca a risplendere e mostrasi ancora più attraenti nella scenografia dell’architettura Liberty della città”.

E c’è tanta voglia di futuro. ”Il Club ha in serbo nuovi progetti per i suoi soci, che coinvolgeranno la città e la regione: attorno ai veicoli storici e alla trasversale passione per essi, a fine pandemia è prevista la nascita di svariate iniziative all'insegna della cultura, dell'intrattenimento, della solidarietà e della sostenibilità, coerentemente con quella responsabilità sociale che anima e pervade il club: la stessa che, anno dopo anno - ha concluso Grava - ci spinge a riprendere in mano la fiaccola, consapevoli dell’ “importanza sentimentale” della Trieste Opicina per la città e per la popolazione di Trieste”.

Entrando nel dettaglio del programma, il 2 aprile le vetture inizieranno ad arrivare in Piazza Unità dalle 8 del mattino per la partenza prevista dalle 10.30. L’arrivo è programmato alle 18 nella piazza di Rupingrande-Repen. Il 3 aprile le vetture partiranno da Piazza Unità alle 9.30 per farvi ritorno alle 13. Seguiranno le premiazioni che si terranno all’Hotel Savoia Excelsior Palace.

Il percorso della Trieste Opicina Historic sabato 2 aprile condurrà le vetture, attraverso itinerari scenografici, fino alle porte di Grado, prevedendo una visita alla Basilica di Aquileia per fare quindi ritorno a Rupingrande-Repen. Domenica 3 aprile le vetture saranno impegnate invece in passaggi di precisione all’interno dell’Ippodromo di Montebello (ore 10 e 12), dove sarà apprezzato il coinvolgimento del pubblico.

La Trieste Opicina Touring porterà sabato 2 aprile gli equipaggi che non intendono cimentarsi con i cronometri a Marano Lagunare, dove saranno protagonisti di un’affascinante escursione nella Laguna e ai Casoni, per poi ricongiungersi agli equipaggi della Historic la sera a Rupingrande-Repen. La domenica sarà invece dedicata alla visita al Museo della Guerra per la Pace Diego de Henriquez. L’arrivo a Trieste in Piazza dell’Unità d’Italia per entrambe le categorie è previsto a partire dalle 13.

La domenica della Historic prevede anche l’assegnazione di tre trofei speciali: Il Trofeo Mario Marchi dedicato allo storico segretario del Club e riservato ai Soci, la Coppa Ada Pace dedicata all’unica donna vincitrice assoluta della Trieste Opicina di velocità nel 1959 che sarà assegnata alla Pilota meglio classificata e la Trieste Opicina Young per i piloti e navigatori under 30 meglio classificati.