Tornano le Giornate di Sport Cultura e Solidarietà

Venerdì 29 aprile va in scena il primo dei dieci appuntamenti con le Giornate di Sport, Cultura e Solidarietà allestite dalla Nuova Atletica Tavagnacco, giunte all’edizione numero 24. Dieci manifestazioni che intendono sviluppare il senso di aggregazione, il concetto di inclusione sociale e dare l’opportunità alla Comunità di Tavagnacco, soprattutto agli studenti locali, di vivere un’esperienza diretta, costruttiva e coinvolgente, a contatto con valori sociali e culturali di alto profilo educativo.

Fondamentale per la riuscita di tutti gli eventi è il supporto di Crédit Agricole, Moroso, Farmaderbe e del Gruppo Hera, partners che dimostrano con i fatti di condividere la visione e gli ideali che muovono la Nuova Atletica ASD.

La Nuova Atletica Tavagnacco, di concerto e con la collaborazione delle Autorità del Territorio, il Comune, l’Istituto Comprensivo e lo stesso Comitato Sport Cultura e Solidarietà, è impegnata da sempre nella promozione dei valori richiamati dallo stesso nome degli eventi: sport, cultura e solidarietà, tre elementi che si fondono in un'unica proposta, rivolta in modo particolare ai giovani di Tavagnacco.

La stura alle Giornate di Sport, Cultura e Solidarietà della Primavera del 2022 sarà data venerdì 29 aprile, a partire dalle ore 11, nella sala Feruglio del Municipio di Tavagnacco, a Feletto Umberto. Il primo appuntamento sarà anche la perfetta occasione per fare il bilancio sui risultati del lavoro svolto finora nell’ambito dell’accessibilità generale, compresi gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche e l’attività motoria effettuata nelle scuole del Comprensorio.

Due anni di stop, a causa del lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19, non hanno minato l’impegno della Nuova Atletica e del Comitato SCS. Assieme a tutte le realtà associative che da anni collaborano al progetto, il lavoro svolto è stato importante e ha dato risposte concrete alle esigenze di molte persone svantaggiate.

A stretto giro, l’appuntamento successivo andrà in scena nel pomeriggio di sabato 30 aprile, a Feletto Umberto. Alle 16, scatterà una gara podistica competitiva del circuito regionale Coppa Friuli, su un percorso cittadino di 10 chilometri, aperto a tutte le categorie Senior e Master della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Un’occasione di praticare una sana attività sportiva, nel cuore del Territorio tavagnacchese, con spirito agonistico e voglia di mettersi in gioco e di confrontarsi con avversari coinvolti nella stessa passione.

Nel mese di maggio 2022, la Nuova Atletica Tavagnacco ha in programma le altre Giornate di Sport Cultura e Solidarietà. Il 14 maggio, negli impianti sportivi scolastici di Feletto Umberto, a partire dalle 10 di mattina saranno in programma dimostrazioni pratiche di sport integrato, con gli studenti delle Scuole Medie di Tavagnacco e con gli atleti disabili tesserati per le Associazioni Sportive del Territorio.

Il 18 maggio, al campo sportivo di Feletto Umberto, sarà la volta del doppio appuntamento con Giocatletica, che vedrà protagonisti i bambini delle scuole elementari di Tavagnacco, e il Meeting Regionale di Atletica Leggera Special Olympics.

Il 21 maggio appuntamento, alle 18, negli impianti sportivi scolastici di Feletto Umberto per un’esibizione di ginnastica ritmica che vedrà protagoniste le ragazze della Nuova Atletica Tavagnacco.

Il gran finale offrirà un programma di tre appuntamenti, al teatro Luigi Bon di Colugna, il 30 e 31 maggio e l’1 giugno 2022, in occasione delle Giornate della Musica. Gli allievi dell’Istituto Comprensivo di Tavagnacco si esibiranno in saggi e concerti di fine anno scolastico.