Tra Grado e Monfalcone, un weekend a gonfie vele

Sarà un fine settimana molto intenso per i velisti del Golfo di Trieste, in particolare per quanto riguarda lo specchio d’acqua tra Grado e Monfalcone. Sono ben tre le regate che si volgeranno tra sabato 28 e domenica 29 agosto.

Si comincia con le imbarcazioni Hansa 303, che permettono la navigazione a vela a tutte le persone che avrebbero voluto praticarla, ma per le quali l’impresa risultava difficoltosa o poco agevole. Si tratta di imbarcazioni estremamente stabili e di semplice utilizzo, in grado di assicurare a principianti ed esperti grande divertimento a livello ludico e agonistico. Le soluzioni progettuali sviluppate dai cantieri Hansa rendono queste barche estremamente sicure anche in condizioni critiche e permettono anche ai più inesperti di approcciarsi alla vela.

Grazie a una serie di servomeccanismi, infatti, rendono possibile navigare a vela anche nelle più gravi condizioni di disabilità, con grande meraviglia di chi non avrebbe mai potuto immaginare di solcare le acque di mari e laghi in totale autonomia.

La regata organizzata dalla Lega Navale di Grado, in collaborazione con l’Associazione canottieri Ausonia di Grado e con Duino 45, è una competizione zonale, inserita nel circuito aperto ai diversamente abili di tutto il Friuli Venezia Giulia (a settembre sarà il turno di Monfalcone e in ottobre si svolgerà la finale).

Oltre alla regata Hansa, si svolgerà la veleggiata Interlega, una competizione ormai tradizionale che coinvolgerà i sodalizi di Udine, Pordenone, Monfalcone e Trieste, aperto a tutti i soci iscritti alla Lega. Il ritrovo sarà a Punta Sdobba dove si svolgerà la competizione vera e propria. Sono previsti circa una settantina di equipaggi.

La terza regata del weekend è quella organizzata, invece, dalla Società Vela Oscar Cosulich di Monfalcone; le imbarcazioni dello storico sodalizio cantierino gareggeranno tra Monfalcone e Grado e, dopo una sosta notturna nell’Isola del Sole, ospiti della Lega Navale di Grado, ripartiranno domenica mattina nuovamente alla volta di Monfalcone. Insomma un weekend all’insegna delle vele spiegate, per tutti gli appassionati, esperti e principianti.