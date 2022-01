Tra Veneto e Fvg torna la Transcavallo

Sabato 19 febbraio scatta la 39esima edizione della Transcavallo, gara di scialpinismo individuale e di squadra sulle montagne dell’Alpago, al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Dopo un inizio di stagione nevoso su tutte le Alpi, la neve ha iniziato a scarseggiare. Le temperature elevate di fine dicembre e la mancanza totale di precipitazioni hanno trasformato quello che sembrava l’inverno perfetto in una primavera anticipata. “Nei versanti a Sud - spiega Vittorio Romor - la neve è veramente poca, possiamo vedere con i nostri occhi la situazione in cui versano le nostre montagne. Per fortuna le temperature non sono così elevate e quella poca neve che c’è sta resistendo, ma la situazione un po’ ci preoccupa, soprattutto perché i vari modelli previsionali non annunciano nessuna perturbazione nevosa in arrivo. Forse nei primi giorni di febbraio potrebbe cambiare qualcosa, ma non vedo nulla di interessante”.

“In ogni caso - ha continuato Romor - la macchina organizzativa della Transcavallo sta lavorando a pieno regime, le iscrizioni arrivano in segreteria quotidianamente anche se rispetto alle passate edizioni c’è un rallentamento, questo è dovuto proprio dalla scarsità di neve che sussiste in tutte le Alpi. Sulla carta abbiamo già predisposto un piano “B”, come per i Mondiali del 2017, il campo di gara per entrambe le competizioni potrebbe essere la Val Salatis. La Valle iridata ci permetterà di disegnare un percorso tecnico, alpinistico e divertente ricalcando proprio le tracce del Mondiale con circa 22 chilometri di sviluppo e circa 2500 metri di dislivello positivo”.

I giorni che mancano al via sono ancora parecchi e non tutte le speranze di correre lungo il percorso originale sono perse, calcolando che in caso di necessità la gara potrà essere posticipata a domenica 20 febbraio.

La 39esima Transcavallo sarà una competizione affiliata al mitico circuito de La Grande Course, quindi prima di iscriversi gli atleti dovranno registrarsi (gratuitamente) al sito www.grandecourse.com.

Oltre alla classica competizione a squadre, in programma dal 4 al 6 marzo 2022 sulle nevi di Piancavallo, il Comitato Transcavallo in sinergia con PromoTurismoFvg, organizzerà il Mondiale Master Ismf. Occhi puntati al cielo e dita incrociate; basteranno più di 40 giorni per avere una copiosa nevicata?