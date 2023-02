Tracce di confine con i campioni dello sci nordico

Saranno Il volontariato e la Comunità Internazionale dello Sport Aces i temi dell'incontro in programma venerdì 24 febbraio alle 18 nella sala conferenze del nuovo edificio dello Stadio del Fondo dell'Arena Gabriella Paruzzi di Tarvisio.

In particolare ci sarà un focus sull’Aces Europe Delegazione Italia, della Federazione delle Capitali e delle Città europee dello Sport, e sull'associazione Panathlon International, sodalizio che ha lo scopo di affermare l'ideale sportivo e i suoi valori morali e culturali, quale strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà tra gli uomini e i popoli. Interverranno Piergiorgio Baldassini, consigliere di Panathlon International Alto Friuli, e Mario Ulian, consigliere nazionale di Panathlon International.

Sarà Luciano Zanier, già allenatore delle squadre nazionali di sci alpino, ex consigliere nazionale Fisi e a lungo commentatore Rai per la coppa del mondo femminile, a moderare la serata, che prevede la presenza di campioni dello sci nordico: per il fondo la campionessa olimpica Gabriella Paruzzi, per il salto Roberto Cecon e per la combinata nordica Giuseppe Michielli.

Allieterà la serata la musica di Sveva Della Mea (voce e chitarra). A seguire, sempre presso la sala conferenze, un momento conviviale a cura dell'Hotel Il Cervo.

L'appuntamento è organizzato nell'ambito del progetto “Tracce di Confine”, in collaborazione con Panathlon International.