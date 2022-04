Trail, le Alpi Giulie simbolo delle differenze che uniscono

Dopo l'enorme successo dell'Alpe Adria Ultra Trail e della Via delle Giulie, eventi che hanno visto protagoniste le Alpi Giulie, tra Italia, Slovenia e Austria, con atleti da tutta Europa, la macchina organizzativa si è ufficialmente messa in movimento, calendarizzando un'edizione più ricca e avventurosa per il mese di maggio.

Dal 26 al 29 maggio quattro gare (da 25, 55, 90 e 130 chilometri) e una corsa o camminata non competitiva di 13 chilometri dedicata ai sapori tipici, uniranno con lo stesso spirito di amore per la montagna, passione per lo sport all'aria aperta e l'avventura, due organizzazioni note al territorio sotto un unico carnet di eventi: l’Asd SentieroUno e l’Asd Orbike & Trail con il supporto di PromoturismoFvg, VdG Via delle Giulie Trail e Io sono Fvg.

L’obiettivo è riportare il trail alla sua essenza, scoprendo sentieri con paesaggi mozzafiato, immersi nella bellezza delle Alpi Giulie con percorsi di unica bellezza, studiati non solo per correre, ma per scoprirne i punti più suggestivi.

Un weekend per tutti: per chi, con la 25 chilometri si godrà un territorio unico nel suo genere, senza che il percorso sia particolarmente esteso, ma anche per chi, con la 55, affronterà più chilometri e potrà mettere alla prova le proprie prestazioni, segnando il traguardo o la semplice esperienza dell'Alpe Adria Ultra Trail.

Poi ci sono la 90 e la 130 chilometri della Via delle Giulie, per gli amanti delle esperienze più estreme, dove la resistenza, la forza e le difficoltà del percorso, sono parte sostanziale dell'avventura. Una gara-evento di élite, per una tipologia specifica di runner che avrà modo di apprezzare sentieri, panorami e percorsi non proprio alla portata di tutti.

Tra le tappe più suggestive, il Parco delle Prealpi Giulie e Triglav che rientrano nel programma ‘L'uomo e la biosfera’, un programma scientifico intergovernativo avviato dall’Unesco per promuovere su base scientifica un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello sviluppo sostenibile.

Infine, la camminata non competitiva: una passeggiata dove unire l'amore per la vita all'aria aperta ai percorsi colti e golosi di un luogo ricco di tentazioni gastronomiche e prodotti tipici.

“Prende forma così, con l'idea - ci tengono a sottolineare gli organizzatori - di unire esperienze ed eccellenze differenti, mettendo l'atleta al centro di tutto. Un evento unico dove due identità organizzative con in comune l'amore per il territorio, trovano nella collaborazione e cooperazione un modo per valorizzare al massimo lo spirito autentico del luogo: un crocevia di culture, identità, tradizioni, mettendo in campo le singole esperienze in ambito agonistico".

L’Asd SentieroUno, forte delle diverse edizioni di iper-trail nell'ambito della Corsa della Bora, già organizzatore dell'Alpe Adria Ultra Trail, sarà, dunque, di supporto a Asd Orbike & Trail nell'organizzazione della Via Delle Giulie, dove per chilometri e difficoltà sul percorso, il tasso di adrenalina sarà altissimo.

Il risultato saranno quattro gare e una passeggiata con chiare identità e uno spirito comune: quello di valorizzare territori e culture differenti all'interno di uno stesso evento. L'intento manifesto dei co-organizzatori è anche quello di sensibilizzare alla collaborazione, in tempi di divisioni e demonizzazione delle differenze. Nel mondo della corsa, come spesso accade anche in molte altre realtà sportive, la collaborazione tra diversi organizzatori è pressoché utopica. "L'altro" viene visto come il competitor, il nemico.

Se da una parte con il team S1 c'è un'esperienza internazionale fatta di grandi numeri e un pubblico variegato, con Asd Orbike & Trail c'è la ricerca di sentieri, percorsi, scenari per un pubblico più di nicchia pronto a sorprendere anche gli atleti più esperti. L'unione di queste due realtà non può che preannunciare un evento indimenticabile.

"Tarvisio è lieta di ospitare la seconda edizione della Alpe Adria Ultra Trail”, ha detto l'Assessore allo Sport di Tarvisio Mauro Zamolo. “Un’edizione che vede ben cinque gare, di cui una non competitiva. Un’offerta sportiva davvero molto importante: gli atleti potranno così scegliere la distanza a loro più consona. Si tratta di un risultato molto significativo che mette in evidenza le straordinarie caratteristiche del territorio del Tarvisiano. Gli atleti partecipanti avranno così modo di ammirare un panorama montano molto suggestivo e auspichiamo che possano ritornare come turisti per visitare più compiutamente tutte le bellezze che il territorio offre. Un particolare ringraziamento agli organizzatori dell’evento, in primis Tommaso de Mottoni e Michele Guerra e a Promoturismo, per credere nelle potenzialità del nostro territorio".

"Questo tipo corsa - ha commentato l'assessore regionale Sergio Emidio Bini - s'inserisce perfettamente nel filone di sport all'aria aperta che la Regione, attraverso PromoturismoFvg promuove e sostiene, per incentivare il turismo nella natura e un modo slow di conoscere le destinazioni e le località nel rispetto del territorio del Friuli Venezia Giulia".