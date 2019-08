La 15esima edizione della Trail Race delle Dolomiti Friulane è in programma domenica 25 agosto con una grande novità: a grande richiesta, quest'anno si ritorna al percorso originario lungo il "Truoi Dai Sclops" (Sentiero delle Genziane) con la Forcella dell'Inferno situata a 2.200 metri di quota.

Sono passate ben 15 edizioni dalla prima Sky-Race delle Dolomiti Friulane. Nel 2005 una corsa in montagna di 20 chilometri sembrava un gesto da eroi. Percorrere il “Truoi dai Sclops” in meno di due ore, come fece Matteo Piller Hoffer vincitore della prima edizione in 1 ora e 59 minuti, creò sorpresa ed incredulità oltre a tanta ammirazione. Cinque anni dopo, il fenomeno Tadei Pivk fermò il cronometro a 1 ora e 53, tutt’ora record da battere.

Tra le donne, nella prima edizione, a trionfare fu Rosalba Pittino in 2 ore e 41 minuti. Il record femminile è oggi detenuto da una Top Runner che fin da piccola frequentava con il papà le forcelle e i pascoli di Campuross, partendo dalla sua casa di vacanza situata in fondo alla Val di Suola: Silvia Rampazzo in 2 ore e 22 minuti stabilito nel 2014. La corsa attraversa i sentieri più selvaggi del Parco delle Dolomiti Friulane su una lunghezza di 21 chilometri e un dislivello positivo di 1.700 metri.

Oltre alla Rampazzo (Tornado), ha confermato la sua presenza anche un altro giovane campione: Tiziano Moia (Gemonatletica) recente vincitore con la sua squadra alla staffetta Tre Rifugi di Collina. Quest'anno sarà una grande festa anche per i "Senatori" ovvero i runners che avranno partecipato a tutte le 15 edizioni, saranno premiati per la costanza e l'impegno sportivo.

La presentazione della corsa avverrà sabato 24 alle 18 al Teatro "Ciasa Dai Fornes" a Forni di Sopra. La partenza in linea della gara è fissata alle 8 di domenica 25 agosto.