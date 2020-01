Transcavallo 2020, aperte le iscrizioni

Dal 14 al 16 febbraio ritornerà la Transcavallo, la gara di scialpinismo a squadre conferma la formula articolata su tre tappe. La formula già collaudata nelle due passate edizioni vedrà gli atleti raggiungere Piancavallo al termine della prima tappa, pernottare in hotel, e la mattina successiva ripartire alla volta dell’arrivo di Col Indes. Il terzo giorno si percorreranno le tracce classiche del Guslon, con attraversamento della Vallazza, la classica cresta aerea verso il Castelat con la discesa nella "Mondiale Val Salatis”, chiudendo con il verticale "canalino delle placche" che porta sulla vetta del Guslon con i suoi 50-55° di pendenza.

Tutto questo senza nessuno spostamento di auto da parte delle squadre, una sorta di viaggio agonistico eco-sostenibile. Il Comitato Organizzatore in questi ultimi anni ripropone l'ormai consolidata collaborazione Alpago e Piancavallo iniziata con la Coppa del Mondo 2016 per poi arrivare ai Mondiali del 2017.

Nello specifico, la prima tappa si correrà venerdì pomeriggio con circa mille metri di dislivello positivo con partenza in Alpago e arrivo all'imbrunire a Piancavallo con la salita all'inedita vetta del Monte Forcella sfilando prima davanti alla caratteristica cavità carsica "Antro de le mate".

La seconda tappa riporterà gli atleti in Alpago, si rientrerà seguendo il tracciato della prova Vertical mondiale passando poi l'ardita Forcella di Palantina alta per ritornare in Veneto. Poi si salirà verso il Rifugio Semenza con l'inedita vetta del Monte Lastè, la Cima Coppi dei tre giorni con i suoi 2.248 metri di quota. Poi si scenderà in Val Sperlonga per toccare prima il Col de banca e a chiudere le salite ecco la tradizionale piramide del Cornor. Il dislivello supererà i 2200 metri.

La terza prova si disputerà sul celebre percorso della Transcavallo moderna con il Monte Guslon come punto nevralgico della giornata e salito tre volte, prima dalla Val del Cadin poi dalla Vallazza e infine dalla “mondiale” Val Salatis con il ripido canalino delle placche a 55° di pendenza. Il dislivello è di 2.400 metri.

Il montepremi previsto è di oltre 22mila euro con la parte in cash di 16mila euro e il resto in premi dati direttamente dalle aziende sponsor. Anche quest'anno, oltre alla premiazione delle prime 10 squadre al maschile e alle prime 5 al femminile, sarà premiato il podio completo delle squadre miste e pure quello dei Master.

Le iscrizioni (www.transcavallo.it) si sono aperte da inizio dicembre con un prezzo speciale, poi a prezzo pieno dal 3 gennaio a inizio febbraio; da notare che il massimo delle squadre ammesse è di 120 coppie. Ritorna pure la gara giovani individuale domenica 16 febbraio con la tappa di Coppa Italia Fisi per le categorie Cadetti - Junior e U23.

Tutte le info con iscrizioni su www.transcavallo.it