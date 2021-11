Trasferta 'piccante' per la Cda

Dopo aver recuperato qualche energia, grazie al turno di riposo infrasettimanale, la Cda si prepara per la sesta giornata del campionato di A2. Le friulane partiranno sabato per attraversare nuovamente la penisola e raggiungere la Calabria, dove domenica alle 17 affronteranno la Ranieri International Soverato.

La situazione di classifica inizia ad essere più realistica, la Cda viene raggiunta in vetta a quota 12 dalla Ipag Sorelle Ramonda Montecchio (seppur con una gara in più), con solo un punto di ritardo troviamo proprio Soverato e Mondovì (anch’essa con una gara in più). Classifica corta, dunque, e sarà una lunga battaglia ogni domenica.

Le avversarie, forti dell’ultima vittoria casalinga contro l’Egea PVT Modica, si possono definire camaleontiche, coach Napolitano, infatti, ha ruotato tutte le ragazze a disposizione. Domenica al PalaScoppa chiunque scenderà in campo avrà sicuramente confidenza con le compagne e con il campo. Previsto uno scontro davvero acceso; a supportare le bianco-rosse ci sarà il rinomato e caloroso pubblico Soveratese.

La Cda, dal canto suo, si dovrà concentrare soltanto su se stessa, senza farsi intimidire. Gara dopo gara si sono costruite certezze ed ora è arrivato il momento di testarle in maniera importante. I precedenti quattro confronti tra le due formazioni raccontano di tre vittorie per le calabresi e una sola per le friulane. Nella patria del peperoncino la Cda non è riuscita ancora a cogliere una vittoria, stavolta ci riusciranno le ragazze di coach Barbieri? Seguite la Live sul canale YouTube di Volleyball World!