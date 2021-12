Tre positivi al Covid, Apu di nuovo in quarantena

Nuova tegola Covid per l’Apu Udine, costretta a un’altra quarantena. Dopo la positività accertata nei giorni scorsi di Marco Giuri, sono emersi altri tre contagi.

“A seguito dei test effettuati nel rispetto dei protocolli sanitari, gli atleti Francesco Pellegrino e Federico Mussini e un componente dello staff tecnico sono risultati positivi al Covid-19”, si legge nella nota della società, che sottolinea “il quadro epidemiologico molto complesso, che ha provocato il rinvio di numerosi incontri in serie A1 e A2”.

“Precauzionalmente l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha disposto l’isolamento fiduciario dell’intero gruppo squadra a partire da oggi”, conclude la nota.

Per la società si tratta della seconda quarantena nell’arco di un mese. A metà novembre, infatti, il gruppo era stato costretto a un altro stop quando era emersa prima la positività di capitan Michele Antonutti (che sta ancora recuperando dopo la malattia, ndr), poi quella di Vittorio Nobile e, infine, quella di un componente dello staff. L’AsuFc aveva quindi disposto l’isolamento fiduciario per tutto il gruppo squadra, costretto a saltare la sfida contro la Reale Mutua Torino in programma domenica 21 novembre al PalaCarnera.

Il match è poi stato recuperato il 23 dicembre, proprio nel giorno in cui era emersa la positività di Giuri. Fatto, questo, che aveva scatenato una coda polemica, con la Reale Mutua Basket Torino che aveva diramato una nota ufficiale rovente per lamentare come la partita si sarebbe svolta in un “clima surreale” e “tutt’altro che sereno, imputabile all'indisponibilità di verificare lo stato di salute dei giocatori attraverso un ciclo di tamponi rapidi" e l’Apu che aveva replicato sottolineando “il pieno rispetto del protocollo redatto dalla Federazione Italiana Pallacanestro”.