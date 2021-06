Tre Sere di Pordenone, ecco il programma delle gare

E’ stato ufficializzato il programma gare della 20esima edizione della Tre Sere Internazionale Città di Pordenone che si terrà dal 19 al 24 luglio al velodromo Bottecchia; un programma ricco che non ha nulla da invidiare alle più grandi Sei Giorni europee.

Oltre alle ormai consuete prove che vedranno le 20 coppie in gara contendersi la maglia bianco-rossa del Comune di Pordenone simbolo del primato, ci saranno numerose competizioni che animeranno le varie serate all'insegna delle due ruote su pista.

Si partirà lunedì 19 con le prove Uci di prima categoria riservate a Juniores e Under 23, che portano sempre a Pordenone un bel numero di atleti provenienti da tutta Europa e non solo che permettono di potersi confrontare con le realtà estere e testare la condizione atletica.

Martedì 20, al Bottecchia, l’inno di Mameli suonerà per incoronare i Campioni italiani d'inseguimento a squadre categoria Juniores, titolo che lo scorso anno è stato assegnato proprio al Bottecchia di Pordenone. In questa serata gareggeranno anche i giovanissimi delle categorie G5 e G6.

Mercoledì 21 doppio appuntamento 'extra' con le prove Uci di prima categoria riservate agli uomini elìte e gli Italiani Juniores sullo Scratch. Gareggeranno anche gli Allievi e sarà la prima di due serate inedite per la manifestazione, che vedranno il Criterium Internazionale della specialità dello Stayer, disciplina spettacolare dietro motori che raggiunge velocità medie orarie impressionanti ed è stata la protagonista degli Eeuropei organizzati proprio a Pordenone nel 2019.

Giovedì 22 luglio ancora Criterium Internazionale Stayer e tricolori per la categoria Juniores, questa volta nella specialità della corsa a punti. Continueranno anche le prove Uci riservate alle categorie professionistiche, con le donne elìte. Attesa, come ogni anno, la nazionale italiana del ct Dino Salvoldi che porterà grande qualità e spettacolo sull’anello pordenonese. Questa sarà poi la serata dedicata alla categoria Esordienti.

Venerdì 23, in chiusura, sarà la volta della prova Uci uomini elitè per eccellenza, ovvero l’Omnium. Questa disciplina ha portato, negli ultimi anni, i più grandi nomi del panorama a gareggiare al Bottecchia, da Elia Viviani a Cameron Meyer fino al campione del mondo in carica Benjamin Thomas. Spazio, naturalmente, anche al gran finale della Tre Sere che incoronerà i vincitori dell’edizione 2021.

Un programma, insomma, che preannuncia grande spettacolo con un occhio di riguardo, in ogni serata, sempre ai giovani, la vera benzina del movimento senza i quali tutto sarebbe vano.