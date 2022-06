E' cominciato il countdown per il secondo Triathlon Kids&Enduro Città di Gorizia, organizzato dall’Asd Go Tri Team con il patrocinio del Comune di Gorizia, che colorerà il campo Fabretto e la piscina comunale sabato 18 e domenica 19 giugno.

L'evento è dedicato in particolar modo ai giovani e giovanissimi e prevede domenica la tappa valida per il circuito Nord Est CUP e per il Campionato regionale con partenza alle 10; inoltre sarà assegnato il primo Trofeo “Panathlon” che premierà i ragazzi della gara di paratriathlon grazie alla collaborazione del Club Panathlon International di Gorizia e al suo moto “Ludis Iungit” (lo sport unisce) attraverso la promozione delle pari opportunità e del Fair Play.

Anche agli agonisti adulti avranno modo di divertirsi il sabato con Aquathlon alle 17.30 e alle 19 con l'inedita formula Enduro, un triathlon adrenalinico che si ripete due volte senza sosta. La partenza avverrà dalla splendida piscina scoperta di Gorizia dove poi ci sarà la festa finale e DJ set. L ’arrivo in pista di Atletica dopo aver percorso una gimkana di corsa su sterrato. La gara per i giovanissimi si svolgerà in sicurezza all’interno del campo Fabretto con percorsi MTB e corsa sullo sterrato che circonda la pista di atletica dove poi i ragazzi concluderanno la loro prova.

I giovani e gli adulti, invece, percorreranno in bici da corsa un anello di due chilometri sulla via San Michele, via Zara e via Capodistria che saranno chiuse al traffico. Per la società goriziana l'impegno è notevole, ma la passione che la anima è ancora più grande e anche quest’anno il presidente Cristiano Colombo e tutto lo staff sono certi di realizzare qualcosa di bello che possa far conoscere questo splendido sport ai giovani e non solo.

"Un ringraziamento va al Comune di Gorizia, all'Asd Gorizia Nuoto, al Panathlon Gorizia tramite il quale abbiamo il prestigio di esporre in anteprima il Logo GO!2025 Gorizia - Nova Gorica che saranno la Capitale Europea della Cultura 2025 e a tutti gli nostri Sponsor e Partner che collaboreranno".

Info www.gotriteam.it