Triathlon Team, appello per una nuova sede

Nonostante un bilancio estremamente positivo delle attività svoltesi nel corso di questi anni e dell’attuale stagione, il presidente dell’Asd Triathlon Team Antonio Iossa lancia un appello alle istituzioni cittadine per poter disporre di una sede adeguata per l’associazione, capace di rispondere alle diverse esigenze organizzative.

"Oggi - spiega Iossa - il Triathlon Team per le proprie riunioni viene ospitato occasionalmente nella sede del Coni di Pordenone. Soluzione che non è più sufficiente per l’aumentata mole di attività e iscritti. In particolare per quanto riguarda il coinvolgimento degli atleti più giovani in attività che sono molto apprezzate dalle loro famiglie per il clima accogliente e la professionalità degli istruttori".

Alla luce di questa situazione, il Direttivo ha rivolto nei giorni scorsi un accorato appello alle amministrazioni comunali di Cordenons e Pordenone, affinché possano mettere a disposizione una sede, dove poter continuare a svolgere le diverse funzioni - sportive, sociali e di promozione del territorio - che da anni vengono portate avanti con passione e riconosciuta competenza. "La richiesta - prosegue Iossa - fa seguito alle sollecitazioni fatte pervenire negli anni scorsi e agli infruttuosi incontri avuti quest’anno. Sarebbe inoltre auspicabile un maggior dialogo tra gli assessorati di competenza e le diverse associazioni, promuovendo incontri allargati alla presenza delle diverse associazioni sportive del territorio".

Il Triathlon Team nasce nel gennaio del 1998, con lo scopo di promuovere e diffondere la pratica della multidisciplina: Triathlon, Duathlon, WinterTriathlon e Aquathlon. L'associazione fondata dal presidente Iossa si occupa della promozione dello sport e del triathlon, diversificando tre aspetti: attività agonistica, organizzazione di eventi sportivi e di convegni/seminari dedicati alla formazione e impegno concreto nel sociale.

La squadra conta oltre 50 tesserati ed è seguita da un preparatore atletico, un medico sportivo, un fisioterapista, tre tecnici Fitri e molti collaboratori. Da anni i triatleti Age Group del team portano in alto il nome della squadra e dei comuni di Cordenons e Pordenone, gareggiando con ottime prestazioni in competizioni nazionali e internazionali, sempre primeggiando tra le compagini regionali, finendo a podio in molte occasioni. Alcuni triatleti hanno vestito in passato la maglia azzurra e tuttora alcuni rappresentanti del team difendono i colori della nazionale italiana, sia nel triathlon sia nel paratriathlon, partecipando a Europei e Mondiali. In campo femminile una triatleta ha preso parte a sei edizioni consecutive del Mondiale Ironman, andando sempre a podio. Presenti nel team anche atleti che hanno conquistato il titolo italiano.

Nel 2019 ha avviato un progetto di promozione e diffusione del triathlon tra i giovani, per far conoscere a sempre più ragazzi del territorio questo bellissimo sport multidisciplinare. Il progetto “Triathlon Kids” coinvolge tutta la provincia di Pordenone ed è dedicato a ragazzi e ragazze tra i 6 e i 20 anni, proprio per venire incontro al crescente interesse verso il triathlon, attività in continua ascesa in Italia e a livello internazionale, che fonde insieme tre discipline come il nuoto, il ciclismo e la corsa. Il triathlon, proprio per il suo essere composto da diverse discipline, è uno sport estremamente completo, che permette di sviluppare armonicamente non solo il corpo ma anche la persona. L’obiettivo del Triathlon Team Pezzutti è quello di promuovere la cultura e i sani valori della pratica sportiva, creando momenti di condivisione e aggregazione per i giovani. L’associazione, inoltre, collabora già da tempo con le scuole del pordenonese con il progetto “Duathlon a Scuola”.

Da 12 anni, a metà giugno, il Triathlon Team organizza “Magraid”, l’ultramaratona di 100 chilometri nella steppa dei Magredi friulani, alla quale si sommano altri eventi collaterali come la marcia non competitiva da 6/12 Km “Magrave”. Magraid è una manifestazione podistica che unisce sport, beneficenza e attenzione all’ambiente, che richiama runners da tutta Italia e dall’estero. Magraid nasce per promuove un’eccellenza del territorio, i Magredi del Cellina-Meduna. Uno dei primissimi eventi che ha fatto conoscere il territorio dei Magredi in tutta Italia e all’estero. Un'opportunità unica per provare l’esperienza di correre all’interno di un ambiente steppico di straordinario fascino.