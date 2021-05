Tricolore Enduro, Macoritto vince nelle Marche

Domenica 16 maggio a Fabriano, nel cuore delle Marche, è andato in scena il sesto round stagionale degli Assoluti d’Italia di Enduro, ed è arrivata un’altra straordinaria prestazione per Lorenzo Macoritto pilota del Moto Club Manzano, che si conferma leader della classe 250 2T, firmando la sesta vittoria consecutiva in campionato.

Il pilota di San Daniele guida ufficiale del Team TM Factory, conquista anche la terza posizione della classifica assoluta tra i piloti italiani, in una gara che tra i 235 piloti al via, ha visto una numerosa presenza di piloti stranieri, ben 38 a rappresentare 13 nazioni, con alcuni tra i più forti piloti al mondo.

Sempre nella classe 250 2T, arriva un altro secondo posto per l’esperto pilota avianese delle Fiamme Oro, Maurizio Micheluz su Husqvarna. Giornata positiva per l’altro pilota del Moto Club Manzano Riccardo Fabris, che con una brillante prova in terra marchigiana, coglie il successo nella classe Youth in sella alla Fantic 125.

Un percorso di gara lungo 54 km, ripetuto quattro volte con tre prove speciali; l’Enduro Test tracciato impegnativo a causa dell’umidità sviluppato in una zona di sottobosco, il Cross Test, a 10km dal paddock, un fettucciato con diverse contropendenze, salite e discese, per finire con la prova estrema.

Il prossimo appuntamento con il Campionato Italiano Assoluti d’Italia di Enduro, è in programma il 6 giugno a Sarnico (Bg).