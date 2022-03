Trieste capitale dell'atletica leggera

Trieste per due giorni diventa capitale dell’atletica italiana con oltre 2.500 atleti che, il 12 e 13 marzo, si sfideranno per il titolo italiano nella cornice del Carso. La società sportiva Trieste Atletica, organizzatrice dell’evento, è infatti pronta a ospitare i Campionati Italiani di Corsa Campestre che si terranno al Campo Ervatti e l’Aerocampo di Prosecco (Sgonico).

"Oggi ci affacciamo sulla splendida Piazza Unità d’Italia che ospiterà, tra un paio di giorni, la cerimonia di apertura di una delle più belle manifestazioni dell'Atletica Leggera italiana", ha detto il Presidente di Trieste Atletica Alessio Lilli durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento tenutasi oggi nel Salotto Azzurro del Comune di Trieste.

"Il colpo d'occhio sarà davvero quello di una festa dello sport sano, per ogni età. Come Trieste Atletica abbiamo fortemente voluto portare nella nostra città questo evento che rappresenta non solo un grande momento di sport ma, con 2.500 atleti e almeno un migliaio di accompagnatori, potrà generare anche un indotto significativo per il tessuto economico locale. Sottolineo, che si tratta dell’unico campionato italiano, di qualunque federazione affiliata al CONI, che si svolgerà in questa regione nel corso del 2022. Lo sport quindi come evento, come messaggio positivo e come generatore di valore, qualcosa di cui Trieste può andare fiera”.

L’evento, che ha ottenuto il patrocinio del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vede il supporto della Regione, del Comune di Trieste, della Fondazione CRTrieste e di una lunga serie di partner che hanno voluto garantire il proprio sostegno. Le competizioni inizieranno ufficialmente alle 14 di sabato 12 marzo con le staffette femminili per chiudersi domenica 13 marzo con la gara delle Allieve. I Campionati Nazionali assegneranno i titoli per ognuna delle 10 categorie individuali (più i Master), per le società e per le Regioni, che saranno rappresentate dai cadetti, atleti cioè nati nel 2007/2008.

Sabato alle 18.15, terminate le staffette, l'attenzione si sposterà in piazza Unità d'Italia a Trieste dove, alla presenza delle massime autorità della Fidal e delle istituzioni locali, sfileranno tutti i rappresentanti delle Regioni delle categorie cadetti per accendere ufficialmente il braciere della manifestazione. Questo appuntamento assume, per il mondo italiano dell’atletica, un significato ancora maggiore in questa stagione sportiva dato che l’Italia ospiterà tra pochi mesi, esattamente l’11 dicembre al parco della Mandria di Venaria Reale, la rassegna continentale di Corsa Campestre.

“Ringrazio il Comune per aver supportato in modo concreto l'iniziativa e per averci ospitato qui oggi - ha aggiunto Lilli - e rinnovo i miei ringraziamenti anche alla Regione e alla Fidal, per averci assegnato questo compito. Concludo facendo un invito ai nostri concittadini: venite a tifare l'atletica leggera, vi sorprenderà nella sua genuina fatica, nell'entusiasmo che riesce a trasmettere e nella sua capacità di unire, anche tra avversari".

“Ancora una volta l’atletica triestina – sottolinea l’Assessore del Comune di Trieste Giorgio Rossi - grazie in questo caso alla Trieste Atletica, ha risposto presente a gran voce curando questa rassegna tricolore. Abbiamo, come città e dintorni, questa grande possibilità di abbracciare oltre quattromila presenze, tra atleti e tecnici/accompagnatori, provenienti da ogni angolo della penisola. Spero che questo appuntamento sia una spinta per affrontare al meglio le sfide future dove ci dovrà essere ancor più collaborazione tra Istituzioni, Federazione ai vari livelli e società sportive. Serve un gioco di squadra per dare, nelle prossime stagioni, all’atletica locale che sta raccogliendo enormi risultati, anche le strutture che questo movimento si merita. Ora la concentrazione deve però essere focalizzata su questa rassegna tricolore, evento che darà lustro a tutta la macchina organizzativa che c’è dietro alle quinte e che con ancora maggior responsabilità dovrà approcciarsi al futuro”.

A presentare i Campionati Italiani di Corsa Campestre oggi erano presenti anche il Sindaco del Comune di Sgonico Monica Hrovatin, l'Assessore allo Sport del Comune di Sgonico Martina Budin, il Presidente della Fondazione CRTrieste Tiziana Benussi e il Segretario Generale della Fidal Fvg Franco De Mori.

“La pratica delle discipline sportive ricopre, tanto più nel periodo storico che stiamo vivendo, un ruolo fondamentale nella formazione dei giovani, cardine della società di domani. I ragazzi che praticano uno sport, sia a livello agonistico che amatoriale, traggono benessere psicofisico e, superando barriere mentali e culturali, imparano il rispetto di sé stessi, del prossimo e l’inclusione, valori di cui oggi si sente fortemente il bisogno”, sono le parole del Presidente della Fondazione CRTrieste, avvocato Tiziana Benussi.

“Questi Campionati Italiani di corsa campestre – rimarca il Sindaco del Comune di Sgonico Monica Hrovatin - sono un evento di grande spessore sotto vari punti di vista: quello sportivo, in secondo luogo un veicolo di promozione del territorio, territorio che sarà visitato da oltre quattromila persone. Ci tengo anche a sottolineare come le gare si disputeranno sui prati dell’Aerocampo di Prosecco, area che una volta era utilizzata nella preparazione dei corpi militari della zona e che, invece, negli ultimi anni e oggi ospita competizioni sportive dedicate ai più giovani. In un periodo, dove la guerra bussa alle porte dell’Europa, bisogna ripartire da queste conquiste, ovvero riqualificare spazi militari in spazi dedicati alla cittadinanza, per affrontare il futuro con rinnovate speranze di pace”.

“Porto i saluti del Presidente della Fidal Nazionale Stefano Mei e del Presidente della Fidal Regionale Massimo Di Giorgio – esordisce così il Segretario della Fidal regionale Franco De Mori che plaude agli obiettivi raggiunti dall’atletica regionale e alle capacità organizzative della Trieste Atletica -, la Fidal è la terza federazione per numero di tesserati dietro il calcio e la pallavolo a livello nazionale. Ci sono ben 96 società in Friuli Venezia Giulia e 22 a Trieste, a dimostrazione di un panorama d’alto livello attrattivo e tecnico. Qui la Trieste Atletica sta facendo una gran lavoro da anni, si è dimostrata una delle poche realtà capaci di fare attività trasversale dedicata a tutte le categorie e ha assolutamente meritato l’assegnazione di questa della Festa del Cross 2022”.

L'evento arriva anche in centro città grazie alla collaborazione con 12 ASD cittadine, che in piazza Sant'Antonio daranno vita a Sport Live, una tre giorni di esperienze sportive gratuite per giovani e adulti, a partire dalle 15.30 di oggi, prenotabili online compilando un form dedicato sul sito festadelcross2022.triesteatletica.com

Questo il programma definitivo della manifestazione:

SABATO 12 MARZO

• Trieste, Piazza Sant’Antonio, iniziativa “Sport Live” gestita da Trieste Atletica in collaborazione con le ASD della città a partire dalle 10: esperienze sportive gratuite per giovani e adulti.

• Sgonico, Campo Ervatti e Aerocampo di Prosecco, ore 14, Staffetta Assoluta D e fasce d’età Master D Km 8 (4×1 giro)

• 15:00 Staffetta Assoluta U Km 8 (4×1 giro)

• 15:45 Staffetta fasce d’età Master U Km 8 (4×1 giro)

• Trieste, Piazza Unità d’Italia, ore 18.15 Cerimonia Apertura Campionati per Regioni Cadetti di Cross.

• Ore 18.30 Premiazioni Campionati Italiani Assoluti a Staffetta di Corsa Campestre

• Trieste, ore 20, Cena delle delegazioni regionali Cadetti/e.

DOMENICA 13 MARZO

• Sgonico, a partire dalle 9, Campo Ervatti e Aerocampo di Prosecco, Campionati Italiani Assoluti di Corsa Campestre e a seguire le premiazioni.

• 9:05 Cadetti – Km 3

• 9:25 Juniores D – Km 6

• 10:10 Cadette – Km 2

• 10:30 Seniores/Promesse D – Km 8

• 11:20 Seniores/Promesse U – Km 10

• 12:15 Juniores U – Km 8

• 13:05 Seniores/Promesse D – Cross Corto Km 3

• 13:25 Allievi – Km 5

• 13:55 Seniores/Promesse U – Cross Corto – Km 3

• 14:15 Allieve – Km 4