Trieste Opicina Historic 2020, la gara sarà virtuale

Annullata l’edizione 2020 della Trieste-Opicina Historic 2020, gli organizzatori lanciano una manifestazione virtuale aperta a tutti e con iscrizione gratuita per poter apprezzare le bellezze del Friuli Venezia Giulia anche durante il lockdown. Per ogni iscritto il Club dei Venti all’Ora offrirà un contributo alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Iscrizioni aperte fino alle 24 del 10 maggio sul sito del Club.



La Trieste Opicina Historic diventa un gioco virtuale benefico. Annullata purtroppo causa Coronavirus l’edizione tradizionale, inizialmente programmata quest’anno per il 4 e 5 aprile e poi spostata al 20 e 21 giugno prima della definitiva cancellazione, gli organizzatori hanno pensato di lanciare sul proprio sito una manifestazione virtuale per poter continuare ad apprezzare le bellezze della regione Friuli Venezia Giulia anche in questi tempi di clausura. Per partecipare alla Trieste Opicina Historic virtuale sarà sufficiente essere attrezzati con linea ADSL, Google Maps, enciclopedie cartacee oppure online.



"Purtroppo la situazione sanitaria non ci permette di organizzare in sicurezza la manifestazione – spiega il Consiglio Direttivo del Club dei Venti all’Ora - ed è con grande rammarico che siamo costretti ad annullare l’edizione 2020. L’appuntamento è rinviato al 2021 nei giorni 3 e 4 aprile".Come promesso c’è una sorpresa:La partecipazione è semplice: basta avere un indirizzo e-mail, un po’ di dimestichezza con Google Maps, Street View e internet (ma qualsiasi tipo di fonte d’informazione potrà essere utilizzato).Bisognerà poi compilare la scheda d’iscrizione (disponibile solo online sul sito del Club,) come per una vera gara di regolarità. Saranno ammessi equipaggi singoli o con navigatore. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le 24 del 10 maggio.Essendo un tour virtuale non ci saranno costi per la benzina, per l’hotel, per i pasti e nemmeno per l’iscrizione.Con che autovettura partecipare? Ovviamente sarebbe preferibile utilizzare un’auto d’epoca (non ci saranno i coefficienti), ma andrà benissimo anche un “sogno di auto d’epoca” se non se ne possiede una. E’ sufficiente che sia una vettura realmente esistita.Ogni giorno, dall’11 al 14 maggio, ogni iscritto riceverà una scheda con 10 domande alle quali dovrà rispondere inviando le risposte tutte assieme, sul formulario che verrà inviato a tutti il 15 maggio.Dato il carattere esclusivamente ludico-turistico-culturale della manifestazione, non saranno ammessi reclami.Il percorso e le domande alle quali si dovrà rispondere saranno stilate tenendo conto delle tre anime del Club dei Venti all’Ora: Culturale, Turistica e Sportiva.Come la manifestazione, saranno virtuali i riconoscimenti, per tutti: Oro, Argento e Bronzo in base ai punteggi ottenuti. Un premio speciale, reale, verrà assegnato al primo assoluto e sarà consegnato alle premiazioni della Trieste Opicina Historic “vera”.La proclamazione del vincitore e classifica finale saranno comunicati domenica 17 maggio.Alla fine i partecipanti saranno tenuti a votare la vettura più rappresentativa della manifestazione che vincerà l’ambito titolo di “Best of Show” (sarà vietato votare per la propria).Il Club dei Venti all’Ora offrirà inoltre un contributo alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia per ogni partecipante che abbia consegnato il formulario completato (anche con 40 risposte errate). I partecipanti potranno inoltre, a loro insindacabile giudizio, aiutare direttamente la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia utilizzando l’IBAN IT47 W 02008 02230 000003120964 e inserendo nella causale del versamento “CONTRIBUTO COVID 19 – TSOPHIVI2020”. Per fare del bene divertendosi.Alla manifestazione ha voluto dedicare un breve videomessaggio l'Assessore del Comune di Trieste ai grandi eventi, giovani, innovazione, partecipazioni societarie, pari opportunitàa cui gli organizzatori rivolgono un sentito ringraziamento.